Rainer Thümmel

Schwedt (MOZ) Die JSV-Eleven wollten in ihrer dritten Saisonpartie nach einem Sieg und einer Niederlage nun einen möglichst klaren Erfolg erreichen, wussten aber auch, dass es kein Spaziergang wird.

In Hinblick auf die Bereichsmeisterschaft des Landesbereiches Ost an diesem Wochenende hatten die Schwedter ihre Doppelkombination umgestellt. Arne Seelig/Rio Sternkiker starteten gut gegen das stärkere Motor- Doppel, mussten sich aber nach anfänglicher Führung im ersten Satz mit 10:12 geschlagen geben. Im zweiten Satz lagen sie zunächst zurück, kämpften sich wieder heran, unterlagen am Ende aber doch mit 9:11. Im dritten Abschnitt war es genau umgekehrt. Es sah so aus, als würden sie das Spiel sicher im Griff haben. Dann kämpften sich jedoch die Gegner wieder heran. Dem JSV-Duo gelang schließlich noch mit 11:9 der erste Satzgewinn, dem ein 11:8 folgte – im Entscheidungssatz ließen sie nach einem Blitzstart den Hennigsdorfern mit 11:4 keine Chancen mehr.

Mahmoud El-Khatib/Moritz beherrschten im Doppel ihre Gegner verhältnismäßig sicher, auch wenn sie einen Satz abgeben mussten (11:7, 11:5, 7:11, 11:7).

So startete der JSV mit einer 2:0-Führung in die erste Einzel-Runde. El-Khatib beherrschte seinen Gegner souverän, aber die drei anderen Spiele verliefen sehr ausgeglichen. Seelig musste schon stark auf seine taktischen Erfahrungen zurückgreifen, um den stärksten Spieler des Oberhavel-Teams (Enrico Schellmann) mit 3:1 zu besiegen. Sternkiker verbuchte ein hart umkämpftes Match im fünften Satz schließlich mit 12:10 für sich. Webert stellte sich in ausgezeichneter Verfassung vor und schaffte mit einem 3:1 den nächsten Siegpunkt für sein Team – es stand 6:0.

Während seine Teamkameraden in der zweiten Runde ihre Kontrahenten etwas sicherer beherrschten, musste sich Sternkiker mit 1:3 geschlagen geben. Auch im anschließenden Match gegen die Hennigsdorfer Nummer 1 unterlag er , wenn er auch im letzten Satz (9:11) dicht dran war. El-Khatib stellte dann aber den erhofften klaren 10:2-Erfolg sicher. In Anbetracht der vielen ausgeglichenen Spiele, die am Ende immer erfolgreich für den JSV ausgingen, waren die Schwedter Schüler mit dem erfreulichen Resultat sehr zufrieden.

Erster Sieg in der Kreisliga

Am Vortag feierte in der Kreisliga die zweite JSV-Schülermannschaft ihren ersten Sieg. Der Auftakt gegen Rot-Weiß Werneuchen verlief allerdings nicht optimal. Im Doppel mussten sich Nicole Masur/Arved Schifter im fünften Satz mit 9:11 geschlagen geben, wobei durchaus ein spielerisch gutes Duell zu beobachten war. Auf jeden Fall war eine deutliche Verbesserung beim Zusammenwirken festzustellen.

In der Folge gelang es zwar keinem JSV-Spieler, die Gäste-Nummer 1 zu besiegen, aber gegen die beiden anderen Spieler entschieden Schifter, Masur und auch Jan Luca Penther alle Partien für sich. Dadurch stellten sie mit einem knappen 6:4 den ersten Mannschaftssieg für ihr Team sicher.