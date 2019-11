Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Am Montag beginnt die Abstimmung über die Vorschläge zur Verwendung des Bürgerbudgets. Auf der Homepage der Stadt Frankfurt unter www.frankfurt-oder.de und auf der Facebook-Seite Bürgerbudget wurden am Mittwoch die Vorschläge veröffentlicht. Alle interessierten Bürger können sich dort informieren und an den folgenden Abstimmungsorten und Zeiten Ihre Stimme abgeben: Montag bis Freitag jeweils von 10–12 Uhr im Oderturm; dazu am Dienstag 14–18 Uhr im HEP; am Mittwoch 14–18 Uhr in den Lennépassagen; am Donnerstag, 14-18 Uhr im Südring-Center; am Freitag 14-18 Uhr im Real-Markt; am Sonnabend, 10-14 Uhr im SMC sowie Sonntag von 13-15 Uhr im Oderturm.

Ausweis nicht vergessen

Zur Abstimmung zugelassen sind alle persönlich erscheinenden Einwohner der Stadt Frankfurt ab einem Alter von 14 Jahren. Die Vorlage eines Personaldokumentes ist zur Legitimation erforderlich. Eine Online-Abstimmung ist auf Grund des erforderlichen Nachweises nicht möglich. Alle Bürger sind dann am Sonntag, 10. November zur Abschlussveranstaltung um 16 Uhr in die Oderturm-Passagen eingeladen. Dort werden die ausgewählten Vorschläge bekanntgegeben.

Zu verteilen sind 40 000 Euro, 10 000 Euro gehen maximal an ein Projekt. Die Liste umfasst 34 Vorschläge. Zu den Vorschlägen gehören unter anderem die Renovierung des geplanten Interkulturellen Zentrums in der Robert-Havemann-Straße, die Anschaffung einer Fahrradrikscha und eines Lastenfahrrades, Solarleuchten für den Lennépark, mehr Ampeln für Sehbehinderte oder ein Traditionsmarkt in Altberensichen. Es ist das erste Mal, dass Frankfurt wie andere Brandenburger Städte auch ein eigens Bürgerbudget auslobt. Die Vorschläge konnten per Post oder online eingereicht werden, wurden anschließend von den Fachämtern auf ihre Machbarkeit hin überprüft und zur Abstimmung freigegeben.