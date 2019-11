Sven KlamannMOZ

Eberswalde Wie positioniert sich Deutschland offiziell zu den Entwicklungen in Hongkong? Welche außen- und wirtschaftspolitischen Handlungsoptionen gibt es? Und welche Auswirkungen haben diese auf Deutschlands Interessen in der Region? Diesen Fragen geht die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in einer Informationsveranstaltung nach, zu der sie für Dienstag, 19 bis 20.30 Uhr, ins Bürgerbildungszentrum an der Puschkinstraße 13 einlädt. In das Thema führen Armin Reinartz, Büroleiter der Stiftung in Hongkong, und Ming Shi ein, der als freier Journalist arbeitet. Der Gedankenaustausch steht unter der Überschrift "Hongkongs Protestbewegung und Deutschlands China-Politik im Fokus".

Nach Impulsvortrag und Gespräch im Podium ist Zeit für Fragen aus dem Publikum. Der politische Abend endet mit einem kleinen Empfang.

Die Teilnahme ist für Interessierte kostenlos. Um Anmeldungen wird gebeten.

E-Mail an service@freiheit.org