Schwedt (MOZ) Welche Bedingungen hält die Wirtschaft in der Uckermark für besonders wichtig, um erfolgreich zu sein, und wie schätzen die Unternehmen den jetzigen Zustand dieser Standortfaktoren ein? Dieser Frage geht eine aktuelle Standortumfrage der IHK Ostbrandenburg nach, an der sich 1300 Unternehmen beteiligt haben. In der Uckermark haben 200 Wirtschaftsunternehmen und die Chefs öffentlicher Verwaltungen daran teilgenommen. Die Ergebnisse stellt die IHK auf vier Regionalkonferenzen vor – in der Uckermark am 7. November in Schwedt.

Die IHK-Mitgliedsfirmen haben Wertigkeit und Ist-Zustand von Infrastruktur, Standortkosten, Lebensqualität, Arbeitsmarkt und Bildung sowie wirtschaftspolitisches Umfeld eingeschätzt. So auch Nico Bäsler vom WDU. Das Unternehmen hat knapp 200 Mitarbeiter, acht Azubis. "Für uns ist Mobilfunk enorm wichtig, unsere Mitarbeiter müssen in Echtzeit kommunizieren können. Tatsächlich erleben wir, dass die Funklöcher sogar größer werden, statt abzunehmen", so der Juniorchef.

Auch bei der Frage der Verfügbarkeit von Facharbeitern, Lebensbedingungen wie medizinischer Versorgung, der Bedeutung eines guten Verständnisses bei der Landespolitik für unternehmerische Anliegen sieht Bäsler eine Lücke klaffen zwischen der großen Bedeutung für sein Unternehmen und dem tatsächlichen Zustand. "Wir unternehmen große Anstrengungen, um Mitarbeiter zu qualifizieren, kooperieren mit Kitas, kümmern uns um bessere Arbeitsbedingungen.

Gleichzeitig sorgen ewig lange Baustellen auf Bundesstraßen für zehntausende Euro Mehraufwand bei den Fahrkosten. Die zentralisierte Berufsausbildung in Berlin oder Strausberg belastet zusätzlich die Geldbeutel der Familien", sagt Nico Bäsler. Das alles erschwere die Überlegungen der Familien, sich zu entscheiden, hier zu arbeiten und zu leben.

Viele Unternehmen haben wie WDU die mangelnde Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr kritisiert. Mit den Stadtwerken in Schwedt hat WDU das Glück, an das Breitbandkabel angeschlossen und damit schon heute sehr schnell im Netz unterwegs zu sein. Andere Firmen befinden sich in den weißen Flecken in Sachen schnelles Internet. Sie nennen die Verfügbarkeit von Breitband als super wichtig für ihr Unternehmen, derzeit sei sie aber unbefriedigend.

Die IHK-Umfrage stellt nicht nur die Ergebnisse der Umfrage fest, sondern formuliert auch Forderungen an die Politik. Darunter solche wie Erhalt und Ausbau von Krankenhausstandorten, Verbesserung der Kita-Betreuung oder mehr Geld für den Ausbau von Landesstraßen und Bahnlinien.

Alle Ergebnisse der Standort-­umfrage werden am 7. November in Schwedt vorgestellt. Die Re-­gionalkonferenz wird am Donnerstag von MOZ-Chefredakteur Claus Liesegang moderiert. Interessenten können sich dafür online noch anmelden.

Anmeldung:http://ihk-obb.de/wirtschaftkonkretum