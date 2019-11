Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Auf großer Reise ist seit Freitag eine Gruppe Christen aus der Region. Zehn Tage lang werden sie das gelobte Land, als das Israel – wo einst die Wiege des Christentums stand – auch bezeichnet wird, erkunden. Matthias Hirsch, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Müllrose - Mixdorf - Fünfeichen - Rießen, leitet die Tour, die vom ökumenischen Veranstalter "Biblische Reisen" durchgeführt wird.

Während der zehntägigen Reise werden die Teilnehmer mehrere traditionelle Orte des christlichen Glaubens besuchen. Das sind zum Beispiel die Grabeskirche und der Ölberg in Jerusalem – von Letzterem aus werden die Christen "einen fantastischen Ausblick auf den Tempelberg" haben, weiß Pfarrer Matthias Hirsch. Und das ist auch die Geburtskirche in Bethlehem.

Gedenken an den Holocaust

Die deutsche Gruppe wird aber auch die Grenze zum Staat Palästina passieren und in Palästina das evangelische Schulzentrum "Talitha Kumi", das sich der gemeinsamen Bildung von Christen und Muslimen widmet, besichtigen. In Jerusalem steht natürlich auch die internationale Holocaustgedenkstätte "Yad Vashem" auf dem Besuchsprogramm – geplant ist dort eine Begegnung mit einem der letzten Überlebenden des Völkermordes an den Juden. Und in Tel Aviv wollen die Teilnehmer Gebäude, die in der Tradition des Bauhauses errichtet worden sind, besichtigen.