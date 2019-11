Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Im Plenarsaal des Paul-Wunderlich-Hauses geht es am Sonntag ab 9.30 Uhr darum, vor allem über koronare Herzerkrankungen aufzuklären, die unter anderem durch Bluthochdruck, Diabetes oder Fettstoffwechselstörungen verursacht werden und dazu führen können, dass der Herzschlag aussetzt. In seinem Referat geht Dr. Stefan Hoffmann, Chefarzt der Kardiologie am Werner-Forßmann-Haus, auf Vorsorge- und Behandlungsmöglichkeiten ein. Interessierte können Rettungsmaßnahmen am Modell ausprobieren und sich überdies einem Risiko-Check unterziehen. Die GLG, die Träger des Krankenhauses ist, beteiligt sich mit der Veranstaltung an den Herzwochen der Deutschen Herzstiftung.