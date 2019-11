Hoffnungslos überlaufen: Im Fach Klavier gibt es eine besonders lange Warteliste für Lernwillige an der Schwedter Musik- und Kunstschule. Sie könnte mehr Lehrer beschäftigen, doch die Arbeit und die Bezahlung an einer Musikschule sind nicht lukrativ. © Foto: Oliver Voigt

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Mancher denkt, die Gesamtschule Talsand mit ihrem imposanten Doppelbau habe die größten Schülerzahlen in Schwedt. Doch weit gefehlt. Die meisten Schüler werden an der Musik- und Kunstschule unterrichtet. Es sind 1300, darunter sind fast 200 Erwachsene, die singen, tanzen, ein Instrument lernen oder in Ensembles wie der Big Band Musik machen. "Auch in diesem Schuljahr sind die Plätze in allen Unterrichtsfächern belegt", stellt Musikschuldirektor Volker Rehberg fest. "Unsere räumlichen Kapazitäten sind völlig ausgeschöpft."

Viel Unterricht, wenig Geld

Es gibt sogar eine Warteliste. Beliebt sind die klassischen Fächer und besonders lang ist die Warteliste im Fach Klavier. "Diese Liste kriegen wir nicht abgebaut. Dafür bekommen wir erboste Anrufe von Eltern oder auch von Erwachsenen, die Klavier lernen wollen", erklärt Volker Rehberg. Er hätte gerne noch mehr Klavierlehrer. Aber es ist nicht leicht, welche zu gewinnen, angesichts von viel Arbeit, wenig Gehalt und anderer Unsicherheiten.

"Unsere Musikpädagogen wandern ab in die Regelschulen, weil sie dort mehr Geld verdienen, als bei uns", bedauert Volker Rehberg. Dies scheint ein ostdeutsches Problem zu sein. Die Lage ist an der Angermünder Musikschule "Friedrich Wilhelm von Redern" ähnlich. In Berlin hat es sogar eine Musikschul-Demo gegeben unter dem Motto "Keinen Ton für diesen Lohn!" und Volker Rehberg stellt sehnsüchtig fest: "Ich kenne andere Bundesländer, wo es an Musikschulen nur feste Anstellungen für Musikpädagogen gibt." In der Schwedter Schule sind insgesamt 50 Pädagogen beschäftigt, 20 von ihnen haben eine Festanstellung, 30 sind nur auf Honorarbasis beschäftigt.

Dabei sind die Musikpädagogen mindestens genauso qualifiziert wie "normale" Musiklehrer. Wer an einer Musikschule unterrichtet, ist oft abends oder am Wochenende im Einsatz, wenn Konzerte oder Wettbewerbe der Schüler stattfinden. Außerdem geben Lehrer an einer Regelschule im Durchschnitt 26 Unterrichtsstunden pro Woche. Ein Musikschullehrer macht 33 Unterrichtsstunden. Volker Rehberg bedauert den Weggang von Lehrern. Er könne das aber persönlich nachvollziehen und fordert deshalb eine Nachbesserung durch die Politik. "Ich möchte nicht die Schultypen gegeneinander ausspielen. Aber die Ungleichbehandlung der Lehrer ist ein Problem."

Den meisten Schwedtern ist unbekannt, dass 1500 Schulkinder in den Projekten "Klasse Musik für Brandenburg" und "Klasse Kunst" von Pädagogen der Musik- und Kunstschule angeleitet und gefördert werden. Außerdem hat die Musik- und Kunstschule ein Alleinstellungsmerkmal: Sie ist deutschlandweit die einzige Schule, die im Alltagsleben von Kitas musikalische Früherziehung anbietet, und zwar flächendeckend und gebührenfrei für die Eltern. Finanziert wird das durch Gelder vom Bund und vom Land. Auch Schwedt unterstützt diese Sache.

Künstlerische Vielfalt

Alle Schwedter Kitas kommen in den Genuss dieser musikalischen Früherziehung. Das sind fünf städtische Kitas und acht in freier Trägerschaft. Die Musik- und Kunstschule hat dafür sechs speziell ausgebildete Lehrer.

Zur künstlerischen Vielfalt dieser Schule, die ins Schwedter Stadtgebiet ausstrahlt, gehören rund 200 Veranstaltungen im Jahr, an denen Schüler der Musik- und Kunstschule mitwirken oder die die Schule gleich ganz verantwortet. So zum Beispiel die beliebte Rock-Pop-Jazz-Show, Konzerte in der Weihnachtszeit oder die alljährliche Premiere der Musicalklasse von Ludmila Rehberg. Etwa 25 000 Besucher sehen und hören bei alledem zu.