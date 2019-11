Katharina Schmidt

Schwedt (MOZ) Es ist das alte Katz- und Maus-Spiel. Zum Schutz der privaten Kostbarkeiten rüstet man daheim kontinuierlich auf, doch wächst die räuberische Cleverness stets mit ihren Aufgaben. Allerdings ist die Mühe, das Eigentum zu verteidigen, keineswegs vergeblich. Wurden 2016 in der Uckermark noch 121 gelungene Einbrüche registriert, schrumpften die Erfolge der Ganoven im Vorjahr auf 75 Wohnungseinbruchsdiebstähle, wie es die Polizeistatistik wissen lässt.

Prenzlaus Polizeihauptkommissar Daniel Steinmetz ernüchtert jedoch: "Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Wo Menschen hineinwollen, kommen sie auch hinein." Man kann es den Räubern aber gehörig erschweren. "Einbrecher müssen nur drei Minuten aufgehalten werden. Danach geben 90 Prozent der Kriminellen auf, weil das Risiko, erwischt zu werden, zu hoch wird", erklärt Michael Marx, Sicherheitsberater der Polizei.

Was schützt ?

Marx und Steinmetz standen in dieser Woche im Schwedter Oder-Center, um am bundesweiten Tag des Einbruchschutzes Mieter und Eigentümer auf den neuesten Stand in Sachen Sicherheit zu bringen. Steinmetz erklärt: "Am häufigsten ist der Tageswohnungseinbruch. Einbrecher nutzen den Zeitraum aus, in dem die Bewohner nicht da sind. Ankündigungen des Urlaubs in den sozialen Netzwerken oder Schilder wie ‚Bin im Garten’ helfen Dieben enorm." Beim Verlassen der Wohnung die Fenster und Türen verriegeln und keine Einstiegshilfen wie Mülltonnen an den Fassaden bereitstellen – an diesen Grundlagen hat sich nichts geändert. Da sich herkömmliche Fenster und Türen rasant aushebeln lassen, empfiehlt Marx, diese aufzurüsten.

Zusatzriegel wie Schwenkhaken sorgen dafür, dass die Haus- oder Wohnungstür möglichst lange standhält. "An Fenstern ist die günstige und einfachste Maßnahme die Pilzkopfverriegelung", erklärt er. Während Fensterbeschläge mit Rundköpfen an den Schließteilen schnell herausrutschen, blockieren die Pilzköpfe durch ihre charakteristische Form die Aushebelung. Zudem schwört Marx auf abschließbare Fenstergriffe und Gläser, in denen eine Folienschicht verbaut ist. Einbrecher, die ihre Bezeichnung zu wörtlich nehmen, müssen sich nach der Zerstörung der Scheibe noch mit der Folie ärgern.

Wer trägt die Kosten?

"Mit einer normal verschließbaren Wohnungstür hat der Mieter seine Pflichten schon abgedeckt", erklärt Dr. Rainer Radloff, Vorsitzender des Landesmieterbundes. Was darüber hinausgehe, können Eigentümer als Modernisierung anbieten und auf die Miete umlegen. Alternativ rüsten Mieter aus eigener Tasche nach. "Jedoch solle vorher mit dem Vermieter eine Vereinbarung geschlossen werden, dass dieser nicht den Rückbau zum Auszug des Mieters fordert", so Radloff.

Falls trotz Sorgfalt der diebische Eindringling Erfolg hat, hilft als letzte Instanz die Hausratsversicherung. Auf Nummer sicher Gehende überprüfen ihre Police am besten jetzt, ob Einbruchschäden wirklich gedeckt sind.