Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Rund 6200 Frankfurter trinken regelmäßig zu viel Alkohol oder sind bereits schwer abhängig. 950 Einwohner haben in den letzten 12 Monaten Ecstasy, LSD, Heroin oder andere illegale Betäubungsmittel konsumiert – Cannabis nicht mit eingerechnet. Auch gut 600 Glücksspielsüchtige gibt es in der Stadt. Bei den Zahlen handelt es sich um Näherungswerte, die sich auf bundes- oder landesweite Hochrechnungen beziehen. Sie machen eines deutlich: Sucht als gesellschaftliches Problem ist auch in Frankfurt Alltag. Es lässt sich nicht kleinreden.

Im Auftrag der Stadt arbeitet sich die Fachstelle Sucht der Paritätischen Sozial- und Beratungszentrum gGmbH mit einem kleinen Team daran ab, den vielen Betroffenen zu helfen. Am Mittwoch hatte die Einrichtung zu offenen Türen eingeladen. Zu finden ist die Fachstelle seit einem Jahr am Holzmarkt 4a. Der Ausblick Richtung Oder und Horizont ist fantastisch, er taucht die Räume für Gespräche in eine angenehme, beruhigende Atmosphäre. Die kommissarische Leiterin Birgitta Derling ist froh über die neue, gut angebundene Lage. Suchtkranke oder deren Angehörige überhaupt zu erreichen, bleibe trotzdem schwierig. "Es ist oft ein langer Weg, bis Betroffene zu uns kommen", sagt sie. Dabei sei der Zugang zu den Angeboten bewusst niedrigschwellig angelegt. "Wir heißen nicht: Abstinenzstelle, sondern Fachstelle Sucht." Sie und ihre Kollegen informieren präventiv, beraten, vermitteln in und begleiten bei Therapien. Egal, ob es um Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenabhängigkeit, pathologisches Glücksspiel oder exzessive Mediennutzung geht.

Die Arbeit der Suchtberatung habe sich dabei in den vergangenen Jahren stark verändert, berichtet Birgitta Derling. Die Klienten werden immer jünger, kommen oft schon während der Schulzeit in Kontakt mit Drogen oder Glücksspiel. Auch die Risikobereitschaft nehme zu. Ein Grund: Das (mobile) Internet. Cannabis oder Sportwetten seien heute nur wenige Klicks entfernt. Das führe auch dazu, dass Hilfesuchende häufig mehrere Suchtstoffe gleichzeitig konsumierten. Abgesehen von physischen und psychischen können ebenso die sozialen Folgen dramatisch sein.

Zugleich bietet das Netz umfassende Informationen zum Thema, und das rund um die Uhr. Wer nach Suchtberatung sucht, kann schnell und anonym danach googeln. Und so auch unkompliziert den Weg zur Frankfurter Fachstelle finden. Fast 400 Betreuungen wurden in der Suchtberatungsstelle im vergangenen Jahr gezählt. Die Suchtexperten versuchen, mit ganz unterschiedlichen Angeboten den Anliegen der Betroffenen gerecht zu werden. Es gibt offene Sprechstunden ohne Termin (Montag bis Donnerstag, 13-14 Uhr), dazu Einzelgespräche nach Absprache, Gruppenangebote zur Orientierung, für Drogenabhängige oder zur Nachsorge bei Entzügen, unverbindliche Informationsveranstaltungen sowie Beratungen für Angehörige. Die Fachstelle arbeitet auch eng mit dem Frankfurter Klinikum, dem Jugendclub Chillerstreet und Schulen zusammen.

Zwei unbesetzte Stellen

Die Suchtberater leisten das Mögliche. Gemessen an den geschätzten Betroffenen-Zahlen erreichen sie mit ihrer Arbeit jedoch bei Weitem nicht alle. Vier Mitarbeiter, darunter drei in Teilzeit, sind derzeit in der Beratungsstelle tätig. Es könnten mehr sein. Am guten Willen scheitert es dabei nicht. Zwei Stellen sind derzeit nicht besetzt, doch qualifiziertes Fachpersonal für Frankfurt ist schwer zu finden. "Auch bei uns zeigt sich der Fachkräftemangel", sagt die kommissarische Leiterin.

Mut mache das positive Feedback der Klienten. Auf einer großen Tafel haben sie für den Tag der offenen Tür viel Lob und ihre Gedanken zur Fachstelle für die Besucher hinterlassen. Auf einem Zettel steht: "Geh einfach hin, wenn Du Hilfe brauchst!"