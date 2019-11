Martin Stralau

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Dass die meisten Haltestellen im Busliniennetz des Doppeldorfs vor allem für ältere Menschen und Einwohner mit Behinderungen kaum und in manchen Fällen gar nicht nutzbar sind, ist ein bekanntes Problem. Das hat auch die Verwaltung erkannt und deswegen, nach zwei Jahren, in denen nichts unternommen wurde, Fördermittel beim Landkreis für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen in 2020 beantragt.

60 000 Euro pro Haltestelle

Wie Bürgermeister Marco Rutter (FDP) den Gemeindevertretern am Mittwochabend auf Anfrage der Fraktion Die Linke mitteilte, sollen vier von ihnen im Ort modernisiert werden. Als Kosten nannte er 50 000 bis 60 000 Euro pro Haltestelle. An der "Platanenallee" sollen eine Wartefläche, ein Fahrgastunterstand sowie Fahrradstellplätze errichtet werden. An der Haltestelle "Hasenweg" sind in beiden Fahrtrichtungen Warteflächen und Fahrgastunterstände geplant sowie in der "Güntherallee" – Fahrtrichtung Petershagen – eine Wartefläche mit Unterstand.

Ein Unbekannte sei der neue Nahverkehrsplan des Landkreises, der ab 1. Januar gilt und bis 2024 läuft. Der Kreis koordiniere die Fördermittelanträge und habe im Zusammenhang mit der Erstellung des Plans eine Klassifizierung der Bushaltestellen nach Fahrgastzahlen vorgenommen. "Da gibt es ein abgestuftes System", sagte Rutter. "Das, was bei uns tatsächlich eindeutig förderfähig ist, ist eigentlich nur der Bahnhofsvorplatz." Alle anderen Haltestellen seien aufgrund der geringen Fahrgastzahlen hinten angestellt. "Es wird sich zeigen, wie die Fördermaßnahmen des Landkreises ausfallen", erklärte Rutter.

Monika Hauser (PEBB) wunderte sich in diesem Zusammenhang über Aussagen im Kreistag. "Dort höre ich vom Landrat immer, dass sich keine Gemeinde groß beteiligt an diesem Programm, obwohl die Gelder bereitstehen und man sie eigentlich ausreichen will." Sie finde es bedenklich, das einerseits so zu hören, der Landkreis andererseits aber solche Bedingungen an die Fördermittel knüpfe. "Die Kommunikation mit den Kreistagsabgeordneten ist offenbar eine andere. Ich werbe für den barrierefreien Um- und Ausbau, das muss einfach sein, wir haben so viele ältere Herrschaften hier im Ort."

Ein Beispiel für dringenden Handlungsbedarf brachte Wilfried Hertel (Linke): die Haltestelle Georgstraße in der Petershagener Chaussee, Fahrtrichtung Petershagen. "Das Haltestellenschild steht dort in der Entwässerungsmulde der Straße. Mehr gibt es dort nicht als Haltestelle." Ebenfalls nicht ideal sei die Haltestelle auf der anderen Seite. Dort gebe es zwar einen Unterstand mit befestigter Wartefläche. "Doch deren Seiten enden auch in der Regenmulde, so dass man als Rollstuhlfahrer weder rauf- noch runterkommt."

Rutter versprach, das Thema noch einmal im Verkehrsausschuss aufzuarbeiten. "Vielleicht bekommen wir ja doch Geld für geringer frequentierte Haltestellen, wenn andere Gemeinden sich nicht um Fördermittel bewerben."