MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Zwei offensichtlich betrunkene Männer haben in der Nacht zu Freitag, gegen 0.15 Uhr, eine gastronomische Einrichtung in der Wriezener Straße in Fürstenwalde betreten. Dort zeigten sie den Hitlergruß. Anschließend beleidigten sie einen anwesenden 30-jährigen Gast afghanischer Abstammung. Ein Mitarbeiter verwies die 36 und 32 Jahre alten Männer der Räume, woraufhin sie gingen. Eintreffende Polizeibeamte nahmen die Personalien der beiden aufgenommen und fertigten Anzeigen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen Beleidigung.