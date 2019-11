Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Die Vielfältigkeit und Lebendigkeit zeitgenössischer norwegischer Literatur soll in einem sogenannten Webinar der Volkshochschule Havelland vorgestellt werden. Am 5. November findet um 19.00 Uhr ein Webinar zu dem Thema "Norwegisch Literatur der Gegenwart – das dritte Goldene Zeitalter" statt. Der Vortrag fragt auch nach den Gründen des augenblicklichen Erfolgs norwegischer Literatur.

Zu den Autoren, die internationale Triumphe feiern, zählt sicher Jostein Gaarder mit seinen philosophischen Romanen und Erik Fosnes Hansen mit seinem Titanic-Abgesang "Choral am Ende der Reise". Genreautoren wie Jo Nesbø, dessen Kriminalromane inzwischen auch verfilmt werden, folgten nach. Ein Autor wie Karl Ove Knausgård, der sich scheinbar radikalrealistisch an seiner eigenen Biographie abarbeitet, begeistert Publikum und Kritiker in vielen Ländern; Kollegen wie Tomas Espedal oder die hierzulande noch wenig bekannte Inghill Johansen suchen ebenfalls nach neuen Wegen, das Verhältnis von Schrift und Leben neu zu denken. Das Webinar findet in der Bammer Landstraße 10 in Rathenow statt. Infos unter www.vhs-havelland.de, Anmeldung unter Tel. 03385/5517333.