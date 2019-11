Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Die Eröffnungsfeier zum Start war eigentlich nur für geladene Gäste gedacht, doch auch Passanten fanden Einlass. Das Interesse am neuen Kino in Bad Saarow war am Freitag groß. Am Sonnabend ist nun der erste reguläre Öffnungstag des Cinema Bad Saarow in den Kurpark-Kolonnaden. Ab 14 Uhr finden Besucher Einlass in das Eiscafé und die Bar, um 15.15 beginnt die erste Vorstellung.

"Shaun das Schaf" ist der allererste Film, der dann im Bad Saarower Kino zu erleben ist. Um 15.30 Uhr, 18 Uhr und 20.15 Uhr läuft zwei Tage nach dem Bundesstart "Das perfekte Geheimnis", um 17.15 Uhr und 19.45 Uhr "Ich war noch niemals in New York". Eine Stunde vor Beginn der Eröffnungsfeier veröffentlichte das Kino diesen Spielplan auf seiner Facebook-Seite, er gilt zunächst bis Mittwoch. Ansonsten gab sich Kino-Betreiber Ralf Schulze aus Beeskow auch am Freitag wortkarg. Presseanfragen wollte er abermals nicht beantworten, auch für Fotos stand er nicht zur Verfügung. So blieben vorerst Fragezeichen, zum Beispiel, was die künftigen Öffnungszeiten von Eiscafé und Bar betrifft. Auch ein Blick in die Speise- und Getränkekarte war nicht möglich. Am Eistresen waren am Freitag 26 verschiedene Sorten aus Schulzes Eismanufaktur Ice-Guerilla im Angebot.

Zu den Gästen am Eröffnungstag gehörten unter anderem Geschäftsinhaber aus der Umgebung, am späten Nachmittag wurde ihnen im Kino ein Film gezeigt. Einlass fanden aber auch Passanten, die zufällig vorbeikamen. Sie wurden in das Foyer des benachbarten neuen Hotels "Velotel" gebeten, wo sie Sekt gereicht bekamen. Dieses Angebot nutzten unter anderem Vera Wilke, Margit Möller und Margot Neumann. Die drei Frauen aus Bad Saarow wollten sich bei einem Spaziergang vom aktuellen Stand der Arbeiten am neuen Kino überzeugen und wurden dann von der Eröffnungsfeier überrascht.

"Das ist eine wunderbare Sache. Die gesamten Kolonnaden sind für Bad Saarow eine unheimliche Aufwertung, für die Menschen, die hier leben, und auch für die Touristen", sagte Vera Wilke. "Es ist eine Bereicherung für das kulturelle Leben, auch für Rentner wie wir. Wir werden uns hier auf jeden Fall bald mal einen Film anschauen", ergänzte Margot Neumann. "Und natürlich auch ein Eis essen", so Margit Möller. Andere Passanten blickten am Freitag neugierig von außen durch die Fenster. Wieder andere, die durch die geöffnete Tür wollten, um ein Eis zu essen, wurden allerdings auf Sonnabend verwiesen.

Arbeitsplätze entstehen

Das Cinema Bad Saarow wird mit seiner Eröffnung unterdessen auch Arbeitsplatz für Menschen aus der Region. Paul Nowak ist künftig einer von zwei Filmvorführern. Sein Reich ist dabei ein kleiner Raum zwischen den beiden Sälen mit Server, Beamer und einem Laptop. Außerdem kümmere er sich um die Kasse, helfe beim Getränkeausschank und mache nach den Vorführungen die Säle sauber, so der Fürstenwalder. "Ich habe vorher als Wohnungsverwalter gearbeitet. Dann sah ich eine Annonce des Kinos und habe mich beworben", berichtete er.