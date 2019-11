Martin Risken

Zehdenick (MOZ) "Der Einzelhandel in Zehdenick wird schlechter geredet, als er tatsächlich ist", sagt Heiko Joerchel, der am Freitag nach viermonatiger Umbauzeit den Modeladen "Jeans Line" mit seiner Lebensgefährtin Ariane Schwarz in der Berliner Straße 21 neu eröffnet hat. In der Altstadt gebe es doch immer noch ein breites Angebot an Waren. In der Nachbarschaft eröffnete zuletzt unter anderem eine Fotografin ein Atelier, an der Dammhastbrücke ein Spielwarenladen. Mit dem Umzug ins eigene Ladenlokal bekennen sich Ariane Schwarz und Heiko Joerchel zum Einzelhandelsstandort Zehdenick. Das wird jedem Kunden schon beim Betreten des mit viel Liebe hergerichteten, neuen Ladenlokals klar. Dank der größeren Verkaufsfläche bietet das Geschäft eine größere Auswahl an Mode. Unterstützung gab es unter anderem von der Regio Nord, die hinsichtlich der Inanspruchnahme von Fördermitteln hilfreich zur Seite gestanden habe. Bei der Einrichtung des neuen Lokals waren neben der Architektin Beate Schneider auch die Kunden beteiligt, die ihre Meinung kund taten. Firmen aus der Region realisierten dann den Umbau nach dem Auszug von Ernsting’s Family. Seit 1993 betreiben Ariane Schwarz und Heiko Joerchel ein Jeans-Geschäft in Zehdenick, anfänglich an der Dammhaststraße, später dann an der Berliner Straße.

Mit Karina Barth konnten die Inhaber mit dem Umzug noch eine zusätzliche Mitarbeiterin einstellen. Zum Team gehört außerdem die langjährige Mitarbeiterin Petra Mellenthin.

Dass sich die Investition in ein größeres Ladenlokal auszahlen wird, da hat Heiko Joerchel keine Bedenken. Seit einiger Zeit stelle er einen Trend fest: Weg von der Internetbestellung hin zum Anbieter vor Ort, wo der Kunde die Bekleidung anprobieren kann und gut beraten wird – bei einem netten Gespräch und einem Tässchen Kaffee. "Die Beratung wird wieder wertgeschätzt", freut sich der Ladeninhaber über die Trendumkehr.