Potsdam (MOZ) Eins muss man der AfD schon lassen: Die Partei vom rechten Rand lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen, um alle anderen zu nerven.

Nun will sie also am kommenden Dienstag gleich drei Kandidaten für den ihr noch zustehenden dritten Platz im Landtagspräsidium aufstellen. Dahinter steht freilich auch die Selbsterkenntnis, dass der wegen seiner extremen Positionen bereits durchgefallene Daniel Freiherr von Lützow sicher auch beim dritten Wahlgang keine Mehrheit finden wird. Ohne Provokation gegenüber den anderen Parteien will man nun aber keinen Ersatz präsentieren.

Freilich wären auch die anderen Parlamentsvertreter gut beraten, wenn sie dieses Drama nicht unnötig in die Länge ziehen. Und sich unter den anderen beiden AfD-Kandidaten jenen ausschauen, den man mit den geringsten Bedenken wählen kann.

Denn dass man sich inhaltlich weiter intensiv mit der AfD auseinandersetzen muss, ist ohnehin längst klar. Der dritte Platz im Präsidium der Volksvertretung wird daran nicht viel ändern.