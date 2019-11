Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Am Lehnitzsee ist der neue Anleger für Fahrgast- und Kreuzfahrtschiffe fast fertig. Künftig setzen Besucher hier den ersten Fuß in die Stadt.

Hinter dem Bootssteg entstehen derzeit eine Rampe und eine Treppe. Der Weg zur Turm-Erlebniscity ist bereits gepflastert, neue Schilder weisen den Übergang zu "Schwimmbad, Sauna, Wellness und Gastronomie". Der Turm erhofft sich zusätzliche Gäste. Bislang fahren Kreuzfahrtschiffe an Oranienburg vorbei. Am neuen Steg können aber auch Freizeitkapitäne mit ihren Yachten festmachen. Die großen Poller zum Befestigen der Fahrgastschiffe wurden inzwischen in den Seegrund gerammt. Bis zum Jahresende soll alles fertig sein. Dann können die Schiffe kommen.