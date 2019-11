MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Das Wohl der Kinder und Jugendlichen stand für Dr. Jutta Geisthardt immer an erster Stelle. In ihren fast drei Jahrzehnten als niedergelassene Kinderärztin sah sie, wie aus kleinen Menschen Erwachsene wurden. Viele kamen später mit ihren eigenen Kindern zu ihr. Am Freitag hat für die 66-jährige Medizinerin ein neuer Lebensabschnitt begonnen: Dr. Jutta Geisthardt verabschiedete sich in den wohlverdienten Ruhestand. "Die erste Zeit wird bestimmt sehr ungewohnt sein. Aber ich habe mir schon ganz viele Dinge vorgenommen, die ich jetzt in Angriff nehmen werde", sagte sie.

Da die Praxis für Kinder- und Jugendmedizin in der Fürstenwalder Eisenbahnstraße zum 1. Januar 2017 ins Medizinischen Versorgungszentrums des Helios Klinikums Bad Saarow überging, sicherte dieses auch die Nachfolge und damit den Fortbestand der Praxis. "Den Staffelstab übernimmt nahtlos Iryna Dettmann", teilte die Pressestelle des Klinikums am Freitag mit. Die Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin sei seit 2014 im Bad Saarower Klinikum bzw. im MVZ beschäftigt. "Für mich ist ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Ich freue mich sehr, dass ich diese tolle Praxis weiterführen kann", sagte Iryna Dettmann.

Jutta Geisthardt beendete 1977 ihr Medizinstudium, arbeitete an der Charité und im Klinikum Berlin-Buch, bevor sie ab 1992 ambulant tätig war. Nach all den Jahren stellt sie fest: "Die Ganzheitlichkeit kindlichen Lebens ist Schwäche und Stärke zugleich – ein wunderliches und zauberhaftes Chaos, dass durchaus auch für uns Erwachsene gilt".