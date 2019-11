DPA

Dallas (dpa) Im Basketball-Duell der Superstars haben sich LeBron James und die Los Angeles Lakers bei Luka Dončić und den Dallas Mavericks durchgesetzt.

Die Lakers behielten am Freitagabend die Nerven und gewannen die Partie in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit 119:110 (48:58; 103:103) nach Verlängerung.

Während der deutsche Nationalspieler Maximilian Kleber acht Punkte erzielte, schafften sowohl James, der 39 Punkte, zwölf Rebounds und 16 Assists auflegte, als auch der Slowene Dončić - 31 Zählern, 13 Rebounds und 15 Assists - jeweils ein sogenanntes Triple-Double.

Die Texaner dominierten die erste Halbzeit, doch dann rettete Danny Green die Gäste mit dem Ausgleich zum 103:103 in die Verlängerung. Dort setzte sich die individuelle Klasse der Lakers durch. Dank des vierten Sieges nacheinander führt Los Angeles die Western Conference an, die Mavericks liegen auf Platz acht.

Gut in Form sind auch weiterhin die Boston Celtics, bei denen der Deutsche Daniel Theis unter Vertrag steht. Sie gewannen mit 104:102 (49:50) gegen die New York Knicks und sind ebenfalls seit vier Partien ungeschlagen. Theis stand knapp 27 Minuten auf dem Feld und verbuchte in dieser Zeit fünf Punkte und acht Rebounds.

Die Golden State Warriors waren ohne ihre verletzten Leistungsträger Klay Thompson und Stephen Curry nicht in der Lage, die San Antonio Spurs in Bedrängnis zu bringen. Am Ende gewannen die Gäste deutlich mit 127:110 (57:55).