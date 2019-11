Burkhard Keeve

Tornow (MOZ) In der Auffangstation des Oberhaveler Tierheims in Tornow werden Igelbabys versorgt. Um zu überleben, brauchen sie ein Gewicht von 600 Gramm.

Knapp 290 Gramm ist der kleine Kerl schwer, der verschlafen auf dem Arm von Ellen Schütze liegt. Kein Wunder, dass er müde ist. Igel sind nachtaktiv. Mit vier Geschwister-Igelbabys war er als Winzling in der Auffangstation des Oberhaveler Tierheims in Tornow gelandet. Zum Glück, denn die Chefin des Tierheims ist eine ausgesprochene Igelexpertin. "Was die Kleinen vor allem brauchten, war Wärme, Wärme, Wärme", sagt Ellen Schütze. Teilweise hat sie sie tagsüber während der Arbeit in einem Tuch am Körper getragen "Der Wurf war erst drei Tage alt. Als sie bei uns ankamen, hatten sie noch ihre Nabelschnur." Vier Wochen lang hat sie das Quintett aufgepäppelt, ihnen alle zwei Stunden besonders fette Katzenaufzuchtmilch mit einer Pipette ins Maul verabreicht. Auch nachts. Hat sich zudem um deren Verdauung gekümmert. Denn Igelbabys geben nicht von allein Kot und Urin ab. "Sie können das noch nicht selbstständig. Da müssen wir nachhelfen, ihnen den Bauch massieren", beschreibt sie die aufwendige Prozedur. "So etwas geht nur ganz oder gar nicht", sagt Schütze über Tierliebe und Fürsorge. Damit Igelbabys nicht an Verstopfung sterben, sei es besser, sie von Beginn an zur Auffangstation nach Tornow zu bringen, rät Schütze: "Der Aufwand lohnt sich. Igel gehören zu einer bedrohten Tierart. Sie stehen unter Naturschutz." Ein Dutzend Igelbabys seien in diesem Jahr schon gerettet, und somit insgesamt 49 Igel im Tierheim behandelt worden.

Wer Igel sicher über den Winter bringen will, "muss einiges beachten", sagt Ellen Schütze. "Sie brauchen mindestens ein Gewicht von 600 Gramm, damit sie den Winterschlaf überleben." Wer tagsüber einen Igel in seinem Garten oder am Straßenrand findet, ist das "ein schlechtes Zeichen. Da müssen wir von Problemen ausgehen", sagt die Igel-Kennerin. Entweder seien die Tiere voller Parasiten, verletzt oder krank. Dann sollten sie zum Tierarzt oder zum Tierheim gebracht werden. Wenn kleine Igel sich kaum bewegen, bräuchten sie aber zuerst einmal Wärme.

Größere, aber magere Tiere könnten mit nassem Katzenfutter, einer Schale Wasser gefüttert werden. Außerdem sei ein Karton mit einem Loch, durch das Igel, aber keine Katze kriechen können, sehr hilfreich. "So können sie sich für den Winter eine Fettschicht anfressen. Es ist besser, einen gesunden Igel draußen zu lassen, als ihn in Gefangenschaft zu nehmen", sagt Ellen Schütze. Sollten sie doch ins Haus geholt werden, sei es wichtig, dass es drinnen nicht wärmer als fünf Grad Celsius wird. Schütze: "Sonst fallen sie nicht in Winterschlaf."