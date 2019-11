Eva Loth

Wiesenburg Der Zugang zum Wiesenburger Park ist für Behinderte, Rollstuhl- und Kinderwagenfahrer sowie ältere Menschen oft ein Balanceakt. Ebenso das Areal vor dem Schloss. Mit Hilfe von Fördermitteln aus dem LEADER Programm soll jetzt Abhilfe geschaffen werden, auch wenn es keine völlige Barrierefreiheit geben kann. "Da habe der Denkmalschutz ein erhebliches Wort mitzureden", erklärt Landschaftsarchitekt Gunnar Lange aus Bad Belzig auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung. Er hat den Kommunalvertretern seine Pläne vorgestellt. "Zumindest können wir alles generationsgerecht herrichten", so Lange.

Ursprünglich war die Barrierefreiheit in diesem Areal ein großes Gesamtprojekt. Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, wenigstens für einen Teil Fördermittel zu bekommen, wurde es geteilt. Deshalb standen nun drei Beschlüsse für Fördermittelanträge auf der Tagesordnung. Sie betreffen den Vorschlossbereich, die Eingänge zum Park und das Teehäuschen. Gleichzeitig wurden einige zwingend notwendige bauliche Abschnitte mit eingearbeitet. Wie der aus Holz bestehende Zugang zum Quergebäude. Im Bereich vor dem Schloss soll ein Granitband angelegt werden. Auf diesem läuft und fährt es sich mit dem Rollstuhl bequemer als auf dem derzeitigen historischen Pflaster. Gleichzeitig werden damit auch die einzelnen Gebäude angebunden. Im Fall des Schlosses erst einmal nur bis zu Beginn der Brücke, da das Schloss in Privatbesitz ist. Für den Parkzugang an der Remise konnte mit dem Denkmalschutz ein Kompromiss gefunden werden. Dieser erklärte sich mit einem Kleinsteinpflaster einverstanden. Ein Problem stellte immer wieder das Regenwasser dar, welches bei Starkregen unkontrolliert in den Park läuft. Da wird nun mit entsprechenden Rinnen Abhilfe geschaffen, die das Wasser in die Teiche und Gräben leiten. Auch die Wege im Park werden so entwässert. Der schmale Asphaltweg vom Teehäuschen in den Park wird ebenfalls mit Granitplatten gestaltet. Die Stufen unterhalb der Fürstenkrone können im Moment nur von zwei auf drei Stufen geändert werden. Somit reduziert sich die Höhe der Stufen. Mehr ließ die Denkmalbehörde im Moment nicht zu. Gunnar Lange hätte am liebsten einen kleinen Parallelweg angelegt, was jedoch nicht möglich ist. Die kleine Grotte ist ebenfalls mit einem Rollstuhl nicht zu erreichen. Das bemängelte auch Steffen Teuber. "Wenn man schon so viel Geld in die Hand nimmt, sollte da eine Lösung gefunden werden", so Teuber, "sonst bleiben Kinderwagen und Rollstühle außen vor." Auch für einen barrierefreien Zugang zum Teehäuschen gibt es noch keine allerletzte Lösung. Dieses liegt ziemlich hoch, da muss noch einmal intensiv nachgedacht werden. Der Zugang von den Neubauten zum Park soll für den Publikumsverkehr wieder geschlossen werden, um beide Haupteingänge zu stärken. Die Poller werden dazu wieder entfernt.

Etwas mehr Fragen warf die geplante Instandsetzung des Teehäuschens auf. Kommunalvertreter Gerd Metzger scheint die veranschlagte Summe relativ hoch. Zwingend notwendig sind die Erneuerung der Elektroanlagen und der bestehenden Einfachverglasung. Gas könnte vom Quergebäude aus gelegt werden. Auch die Küche muss zwingend erneuert werden. Für Betreiberin Simone Rosse wären die Maßnahmen eine deutliche Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen und damit auch ihres Geschäftes. Die Attraktivität für die Gäste wird erheblich gesteigert. Die Renovierung muss jedoch langfristiger geplant werden. Derzeit sei es unheimlich schwer, Firmen für die Arbeiten zu finden, erklärte Gisela Burmeister. Die Arbeiten am Teehäuschen würden immerhin etwa ein halbes Jahr in Anspruch nehmen.

Auch wird versucht, weitere Fördertöpfe anzuzapfen. Das Teehäuschen gehöre einfach dazu zum Wiesenburger Park. Da waren sich die Gemeindevertreter einig – es ist der Park aller Wiesenburger. Die Mehrheit der Kommunalvertreter stimmte für die Beschlüsse, die notwendigen Förderanträge zu stellen.