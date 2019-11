Cornelia Link-Adam

Quappendorf (MOZ) Nehmen Sie noch ein Kuchenstück! Die Aufforderung sagt sie herzlich, aber bestimmt. Irmchen Buschau achtet penibel darauf, dass beim Kaffeetrinken alle satt werden. Das gelingt, gibt es doch köstliche Windbeutel und Frankfurter Kranz. "Dafür beginnt ich heute schon um 5 Uhr aufgestanden", erzählt die Seniorin aus Bärwinkel. Viel Lob ist ihr gewiss. "Es schmeckt sehr gut" heißt es immer wieder vom guten Dutzend Besucher, die dieses Mal am Herbstfest der Senioren in Quappendorf teilgenommen haben.

Das Treffen der Rentner des kleinen Neuhardenberger Ortsteils gibt es schon lange. Nahezu monatlich kommen sie in der Alten Schule zusammen. Da gibt es geselliges Schwatzen, hin und wieder auch Vorträge wie vom Apotheker oder zur Grabpflege. Auch gesellig habe man schon eine Grillparty auf dem Neuhardenberger Flugplatz beim Töpfer gemacht, erinnert sich Detlef Krüger. Aber das Herbstfest ist dabei schon etwas besonders.

Einmal im Jahr wird dann dekoriert, geschmückt und groß aufgefahren. Immer unter dem Regiment von Irmchen Buschau. "Vor Jahren sind wir hier um Raum schon durch Laub gelaufen", erinnert sich Detlef Krüger. Irmchen Buschau hatte zur herbstlichen Dekoration einfach drei Sack Blätter mitgebracht und auf dem Fußboden um die Tafel verteilt. Die gab es zwar beim aktuellen Termin nicht, allerdings bunte Blätter zur Genüge auf dem Tisch. Fein säuberlich gesammelt, gebügelt und verteilt. Dazu Nüsse, Knollen, Kastanien und kleine Igel-Figuren. "Und ich hab hier auch ganz skurrile Knollen aus dem Feld gebuddelt", sagt Irmchen Buschau und zeigt große Kartoffeln in Herz- und Entchenform vor. Sie stimmt fröhlich an das Lied "Heißa, der Herbst ist da" an und sorgt für gute Laune.

Nicht nur Kuchenessen steht auf dem Plan, für jeden Besucher hat die Seniorin aus Bärwinkel – sie war früher Kindergärtnerin und ist daher vielen bekannt – auch einen dicken roten Apfel, eine Clementine, eine aus Servietten gefaltete Seerose mitsamt Süßigkeit als Blüte und Möhren frisch aus dem Garten als Geschenk an den Platz gelegt. "Das ist ja wie Weihnachten", sagte Elfriede Krüger, die mit 90 Jahren älteste Teilnehmerin beim Herbstfest, über die Geschenke. Wie immer war sie gut einen Kilometer mit ihrem Rollator hergelaufen. – Von anderen Senioren mit dem Auto mitgenommen zu werden, lehnt sie kategorisch ab. "Wenn es mir mit 95 Jahren noch so gut geht wie heute, werde ich 100." Darüber lacht auch Ingeborg Gareis, fast 85 Jahre, die auch gerne zum Treffen kommt.

Ortsvorsteher gibt Dorf-Infos

Genauso dabei ist Ortsvorsteher Hans-Jürgen Röchow, der rege Kaffee nachschenkt. "Das hat der Vorgänger Mario Eska schon so gehandhabt, der kümmert sich jetzt als Bürgermeister aber natürlich auch noch um die Senioren." Röchow hat zum Herbstfest wieder die Einladungen in die Briefkästen verteilt, berichtete von aktuellen Themen aus dem Gemeinderat, die Quappendorf betreffen und wirbt fürs Mitmachen beim großen Dorffest, kombiniert mit 120 Jahre Alte Schule, am 20. Juni 2020. Zwischen launigen Gesprächen im Anschluss legen die Senioren gemeinsam auch noch ihren nächsten Termin fest: Am 11. Dezember treffen sie sich wieder in der Alten Schule zur Weihnachtsfeier mit Programm.