Bernau (Kai-Uwe Krakau) Das zu Ende gehende Jahr war reich an Jubiläen. 100 Jahre Bauhaus wurden gefeiert, Theodor Fontane hatte 200. Geburtstag und die St.-Marien-Kirche in Bernau ist 500 Jahre alt geworden. Einige dieser Ereignisse greifen nun die Bernauer Lese- und Veranstaltungstage auf, die am 9. November beginnen. Bis zum 23. November wird es Ausstellungen, Lesungen, darstellendes Spiel und Stadtspaziergänge geben.

Den Auftakt bildet eine Lesung mit Brigitte Albrecht unter dem Titel "Mauerw(a)ende" am 9. November um 20 Uhr in der Stadtbibliothek Bernau. Die Autorin berichtet dabei auch von ihren persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen am Tag nach der Mauer- und Grenzöffnung an der Bösebrücke in Berlin.

Figuren aus Pappe

Einen Tag später sind die Kinder zur Kunstwerkstatt "Können Dreiecke tanzen?" in den Kunstraum Innenstadt an der Alten Goethestraße 3 eingeladen. Zwei Berliner Künstlerinnen zeigen, wie sich aus Papier, Pappe und Kunststoff verschiedene Figuren fertigen lassen. Der Eintritt zur Veranstaltung, Beginn ist um 11 Uhr, ist frei.

Die Bauhaus-Frauen und ihr Aufbruch in die Moderne stehen im Mittelpunkt von Lesung und Gespräch mit der Weimarer Kulturwissenschaftlerin und Autorin Ulrike Müller. Die Veranstaltung findet ebenfalls im Kunstraum Innenstadt statt und zwar am 13. November um 19 Uhr.

Die Buchhandlung "Schatzinsel" ist dann am 14. November um 19.30 Uhr der Schauplatz für "Zwiegespräche mit Gott – Unter der Fuchtel der Zeit". Es geht um die Klimakatastrophe, die Me-too-Debatte, Donald Trump und 60 Jahre Dosenravioli. Der Eintritt beträgt sieben Euro.

Die Schreibwerkstatt des Vereins Bildung-Begegnung-Zeitgeschehen (bbz) bittet am 16. November zum Lesecafé zum Thema "Denkmal oder denk mal" in die Breitscheidstraße 41. An dem Nachmittag, Beginn ist um 14 Uhr, sollen kurze Texte und Gedichte vorgestellt werden. Anmeldungen sind ab sofort unter der Telefonnummer 03338 763270 möglich.

Das Frakima-Werkstatt-Theater bietet am selben Tag um 19.30 Uhr eine szenische Lesung frei nach Thomas Brussigs "Das kürzere Ende der Sonnenallee". Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls soll dabei auf eine Jugend in der DDR zurückgeblickt werden. Um eine rechtzeitige Platzreservierung unter der Telefonnummer 03338 5465 wird gebeten.

Die Bernauer Stadtführer wollen ebenfalls ihren Beitrag zu den diesjährigen Lese- und Veranstaltungstagen leisten. Mehr als 400 Jahren nach der größten Welle der Hexenverfolgung in der Hussitenstadt wird am 17. November den Spuren gefolgt. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Marktplatz Bernau. Die Tour kostet vier Euro pro Person, Kinder müssen nichts zahlen.

Die ganze Familie ist am gleichen Tag bei einem Such-Spiel gefragt. Auf dem Weg kreuz und quer durch die Stadt müssen dabei verschiedene Aufgaben gelöst und in der Basisstation, dem Kunstraum Innenstadt an der Alten Goethestraße, zusammengetragen werden. Ob Langstreckenläufer, Ratefüchse oder Querdenker – jeder ist willkommen. Los geht es um 15 Uhr.

Offene Probe beim Ballett

"Spektakulär, hinreißend komisch und unglaublich spannend", so Sylvia Pyrlik von der Buchhandlung "Schatzinsel", gestalten Hans Rath und Edgar Rai ihre Lesungen. Am 19. November sind die beiden Autoren um 19.30 Uhr mit "Bullenbrüder" zu Gast in der Sparkasse an der Brauerstraße 16 -18. Der Eintritt kostet sieben Euro.

Eine offene Probe zum politischen Theater und zum Triadischen Ballett gibt es am 21. November ab 18.30 Uhr im Kunstraum Innenstadt. Mit dabei sind Schüler der Grundkurse 10 und 12 des Paulus-Praetorius-Gymnasiums Bernau, die sich dort mit modernen Theaterformen beschäftigen.

Den Abschluss bildet eine Führung durch das alte und neue Bernau. Sie findet am 23. November um 11 Uhr statt. Treffpunkt ist die Tourist-Info.