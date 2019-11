Klaus D. Grote

Lehnitz (MOZ) Die Lehnitzer Heilpraktikerin Christel Neubert-Thoms hat 100 kleine Walnussbäume großgezogen. Jetzt sollen die Setzlinge in den Boden.

"Aber dafür brauchen wir noch Helfer", sagt Christel Neubert-Thoms. Von der Forstbehörde habe sie eine Fläche zum Einpflanzen nahe Pinnow zur Verfügung gestellt bekommen. Am 16. November soll gepflanzt werden. Wer dabei mitmachen will, sollte einen Spaten mitbringen und sich um 10.20 Uhr auf dem Parkplatz am Restaurant in Havelhausen einfinden. Für Fragen ist Christel Neubert-Thomas unter 03301 702352 erreichbar.