Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Wir haben einen Viervierteltakt. "Wieviele Schläge muss man da machen?" fragt Matthias Alward, Leiter der Marienkantorei, "Vier!" ruft ihm ein aufgewecktes Mädchen freudig entgegen. Es ist die siebenjährige Frieda. Jeden Dienstag kommt sie mit ihren jungen Kollegen in der Alten Schule zusammen, um gemeinsam zu proben. Und das hört sich schon ganz schön professionell an, auch wenn es im Detail noch ein wenig zu feilen gibt. "Ein Stückchen schenk ich", tönt es aus sechs Kinderkehlen. Doch das entscheidende Wort fehlt: "Was?" fragt Alward. "Zeit! Zeit schenk ich Dir!"

Abwechselnd lässt der Kirchenmusiker mal die Mädchen, mal die Jungen separat singen. Dann gibt es eine Runde, in der jedes Kind das jeweils nächste Wort der Textzeile spricht. So lernen die Kinder peu à peu die Texte. Denn während des Auftritts sollten die Mitglieder des Kinderchores in kein Notenblatt spicken, sondern das Publikum anblicken. Der nächste Auftritt steht bereits vor der Tür: Am 11. November wird der Kinderchor der Marienkantorei den St. Martinsgottesdienst musikalisch mitgestalten. Die jungen Chormitglieder sind schon ganz aufgeregt. Vielleicht necken sie sich heute besonders häufig, sodass der Chorleiter die Kinder so manches Mal zur Ordnung rufen muss. Doch das ist für das Alter ganz normal: Justus ist mit seinen sechs Jahren der Jüngste, die Neunjährigen Jacob, Frieda und Martha sind die Erfahrensten. Jacob ist sogar schon seit fünf Jahren dabei, wie er stolz berichtet. "Teilen kann heilen, kann lindern das Leid!" lautet eine weitere Textzeile, die für den Martinsgottesdienst vorbereitet wird. Die Kinder lernen mit den Texten immer auch eine Geschichte kennen. So gestaltet sich die Chorarbeit auch ein wenig als Religionsunterricht. Ganz nebenbei werden kognitive Techniken erlernt und angewandt, was die Kinder auch für die Schule nutzen können. Letztlich erhalten die jungen Sängerinnen und Sänger erste Lektionen in Stimmbildung. Doch das Musizieren und die Freude daran soll die Oberhand behalten, ist das Credo des erfahrenen Chorleiters.

Die Idee eines Kinderchors in Beeskow ist indes nicht neu. Matthias Alward hatte bereits im Jahr 1982, kurz nach seiner Ankunft in Beeskow, ein Kinderensemble gegründet. Dieses wuchs allmählich zu einer Jugend-Kantorei heran. Geprobt wurde im Hochparterre des Pfarrhauses. Es rückten neue "Generationen" heran, was zur Verjüngung führte und so weiter. "Ein ständiges Auf und Ab", erinnert sich Alward. Etwa im Jahr 2007 war dann auf einmal Schluss, es folgte eine mehrjährige Pause.

Wiederbelebung nach Pause

Vor fünf Jahren ergab sich die Gelegenheit, mit einer Handvoll Kinder einen Neuanfang zu wagen. Diese Gruppe war unter anderem mit dem Kindermusical "Der barmherzige Samariter" erfolgreich. Inzwischen ist auch das "neue" Kinderensemble bereits in der zweiten "Generation" angekommen. Der nächste Auftritt ist der St.- Martins-Gottesdienst am Montag, 11. November. Wer da nicht kann, hat die Möglichkeit, an Heiligabend die 15-Uhr-Messe mit dem Kinderchor zu erleben.

"Junge Sänger, die sich gerne unserem Ensemble anschließen möchten, sind jederzeit herzlich willkommen", wirbt der Chorleiter um nachwuchs. Die Proben finden Dienstags um16 Uhr in der Alten Schule statt.

Nächster Auftritt des Kinderchors "St Marien" am 11. November um 16.30 Uhr in der Marienkirche Beeskow.