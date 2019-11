Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Ihr geht nach vorne, guckt zurück, mit so einem Blick: ‚He, wo bleibt ihr denn?’" Trainerin Juliane Schulz erklärt eine Tanzfigur. Dabei sollen die Mädchen ein bisschen schauspielern. Während Francis und Michi vorne in der Formation die Hüften schwingen und ungeduldig mit den Fingern schnipsen, tuscheln die anderen Cheerleader im Pulk.

Montags trainieren die Black Babes, die 14-, 15- und 16-jährigen Tänzerinnen der Erkner Razorbacks. Am Mittwoch trainieren die Jüngeren, die Black Pearls, freitags die Twinkels, die Jünsten der Razorbacks-Cheerleader.

"So, dann gehen Francis und Michi in die erste Reihe, Aufstellung auf Lücke, vom Viereck gehen wir in die Caro-Aufstellung, ok?", weist Manuela Spiering an. Sie ist die zweite Trainerin der Black Babes und kam vor mehr als zehn Jahren über ihre Tochter zur Gruppe. Vorher hat sie Aerobic geturnt. Mit Unterbrechung seit Gründung der Cheerleader-Abteilung dabei ist Juliane Schulz. Viele Choreografien hat sie sich schon ausgedacht, oft orientiert sie sich dabei am Zeitgeschmack oder sie baut Figuren ein, die sich die Mädchen wünschen. "Wir wollen den Shuffle oder den Jumpstyle machen", fordern die Tänzerinnen dann zum Beispiel. "Die älteren Mädchen denken sich manchmal auch eigene Tänze aus und treten dann unter einem extra Namen auf", erklärt Juliane Schulz.

Auftritte auch ohne Football

Seit 1992 gibt es den Verein Razorbacks in Erkner, der sich rühmt, der erste Brandenburger Football-Club gewesen zu sein. Die Cheerleading-Abteilung kam ein Jahr später dazu. "Im Moment sind wir nur noch bei den Heimspielen dabei", erklärt Juliane Schulz, "das wird sonst zu viel." Aber das Anfeuern der Teams gehört für die Mädchen nach wie vor dazu. "Are you ready Erkner Razorbacks – Seid ihr bereit? – ...., one, two, three", rufen die Mädchen den Spielern des manchmal ruppig verlaufenden Ballsports bei den Spielen zu. "Wir Cheerleader lernen auch die Football-Regeln, denn wir müssen ja immer die passenden Sprechchöre auswählen – "Offense, go! Defense, go! We want a touchdown!", erklärt Trainerin Schulz. Immer wichtiger werden allerdings auch die vom Football unabhängigen Auftritte und Tanztreffen. So richten die Erkner Razorbacks im November wieder ihr großes Tanzspektakel in der Stadthalle aus. Das Festival nimmt jedes Mal größere Ausmaße an und ist für die Ehrenamtler eine immense organisatorische Herausforderung. Die Football-Männer müssen dann immer mit anpacken, auf- und abbauen, grillen und beim Einlass helfen. Die Show allerdings gehört dann allein den Mädchen und jungen Frauen.

Gedanken, sich von der Cheerleadingabteilung loszusagen, wie das die Basketballer von Alba kürzlich taten, gibt es bei den Erkneraner Footballern nicht, wie Alex Schütz, Geschäftsführer der Razorbacks beteuert. "Cheerleading ist schön anzusehen, steigert die Motivation der Footballer und gehört einfach dazu", findet Schütz, der selbst lange als Spieler auf dem Feld stand. Alba hingegen fördert zwar weiter Cheerleading als Sport, das "Auftreten junger Frauen als attraktive Pausenfüller bei Sportevents" passten aber nicht mehr in die heutige Zeit, hatte Alba-Geschäftsführer Marco Baldi den Schritt seines Vereins kommentiert, die Tänzerinnen bei Spielen aus dem Programm zu nehmen.

Cheerleading einst Männersache

Die Erkneraner Trainerin Juliane Schulz kann die Haltung nicht nachvollziehen: "Wir sind ja auch für Jungs offen. Bei den Älteren sind im Moment zwar keine männlichen Cheerleader dabei, bei den Bambinis aber schon", erklärt sie. Und ihre Kollegin Manuela Spiering ergänzt: "Anfangs haben sogar nur Männer Cheerleading betrieben!" Klar die Röcke seien sehr kurz, räumen die beiden ein, aber auch dank der eingenähten Hosen seien sie eine sehr praktische Sportbekleidung, finden die Trainerinnen. Und eines sei sicher: Ihre Mädchen ziehen die Sachen sehr gerne an.