Stefan Zwahr

Kremmen (MOZ) Kremmen ist eine der Hochburgen des 1. FC Union Berlin in Oberhavel. Gefühlt halten alle Mitglieder des FC Kremmen zum Fußballteam aus Köpenick. Warum das so ist, vermag der langjährige Vereinschef Carsten Borchert nicht zu sagen. "Schon zu DDR-Zeiten sind einige zu den Spielen gefahren. Und dann ist es über die Jahre so gewachsen." Wahrscheinlich hätten die alljährlichen Auftritte des Berliner U-19-Teams beim Kremmener Hallenmasters dazu beigetragen, dass der Union-Hype in der Ackerbürgerstadt so groß wurde.

Frotzeleien im Training

Natürlich läuft beim Kreisoberligisten am Samstagabend der Fernseher, wenn um 18.30 Uhr das Berliner Stadtderby beginnt. Beim FCK ist man sich einig, wer gewinnen soll – fast einig. Dem Sportlichen Leiter Sandy Lüdtke fallen auf Anhieb zwei Leute ein, die Hertha BSC die Treue halten: Marius Böttcher und Lucas Penther. Beide sind eingefleischte Fans des zweimaligen deutschen Meisters und machen daraus auch keinen Hehl. "Klar wurden in dieser Woche beim Training ein paar Sprüche gedrückt. Da fühle ich mich aber am besten", berichtet Penther lachend. Bei den Frotzeleien aus Richtung der Union-Anhänger werde er erst richtig wach und halte dagegen. "Ich weiß ja, dass wir der bessere Verein sind und gewinnen werden. Hertha wird die Saison mit Sicherheit auch vor Union abschließen"

Das wiederum sieht Nick Neumeier anders. "Es läuft gerade ganz gut bei Union." Das sei beruhigend, denn in dem Duell stehe eine Menge auf dem Spiel. "Es geht um die Vorherrschaft in der Stadt." Dementsprechend intensiv werde die Partie auch in Kremmen thematisiert. "Man redet über die Choreo oder fragt sich, ob es Ausschreitungen geben wird." Letzteres hofft der Kremmener, der seit 15 Jahren dem Verein angehört, nicht. Die Herthaner im eigenen Team würden immer mal einen Spruch gedrückt bekommen, mehr aber auch nicht. "Sie werden geduldet." Und das sogar am Samstagabend, wenn das Spiel über den Bildschirm flimmert. "Wir gucken in größerer Runde." Neumeier (der vor drei, vier Jahren durch Jochen Malinowski mit dem Union-Virus angesteckt wurde) wäre gern in die "Alte Försterei" gefahren, bekam aber keine Karte. "So drei, vier Spiele im Jahr sehe ich live. Oft ist es schwierig, weil wir mit Kremmen in der Regel zeitgleich spielen."

Auch Penther (landete über Beetz-Sommerfeld und Oberkrämer vor einem Jahr in Kremmen) ist es nicht gelungen, ein Ticket zu ergattern. Die vier direkten Vergleiche in Liga zwei erlebte er aber allesamt mit. "Das waren knappe Derbys, in denen Union leider die bessere Mannschaft war. Die größere fußballerische Klasse bringt dennoch Hertha mit." Das sage er auch einem Kumpel Nick Neumeier regelmäßig. "Solche Sprüche gehören dazu. Das muss eine Freundschaft aushalten."

Aushalten müssen aber gerade die wenigen Hertha-Anhänger eine Menge. "Wenn Hertha verlieren sollte, würde es mir schwerfallen, am nächsten Tag in Kremmen sein zu müssen", scherzt Marius Böttcher. Dieser spielte jahrelang in der ersten Kremmener Mannschaft, ließ sich vom Union-Hype aber nicht anstecken. Und auch vom Vater nicht, der früher regelmäßig Richtung Köpenick pilgerte. "Durch die gute Zugverbindung von Kremmen nach Spandau bin ich zu Hertha gekommen. Über viele Jahre hatte ich eine Dauerkarte. Und letztes Jahr war ich bei allen Auswärts­spielen in der Gruppenphase der Europa-League dabei."

Derartige Freizeitbeschäftigungen kann Carsten Borchert nicht nachvollziehen. In seiner bekanntermaßen humorvollen Art stellt er fest, dass Marius wirklich ein vernünftiger Junge sei, "aber beim Fußball-Sachverstand ist bei ihm irgendetwas schiefgegangen". Herthaner hätten es in den Kremmener Reihen nicht leicht. "Da kommt jedes Mal eine Spitze." Der ehemalige Funktionär kann nicht sagen, wo seine Abneigung gegen Hertha herkommt. Auf jeden Fall gefalle ihm das Olympiastadion nicht. Und auf Funktionärsebene sei die Zusammenarbeit mit Union angenehmer. "Ursprünglich wollten wir damals eine Truppe von Hertha zum Hallenturnier holen. Ich wurde gefühlt 30-mal weiterverbunden, ohne etwas zu erreichen. Mit Union war dann binnen 24 Stunden alles perfekt." Nun freue er sich auf das Spiel, für das er "über alte Beziehungen" Karten bekam. "Ich tippe auf ein 3:2. Wenn wir beide Spiele gegen Hertha gewinnen und die Klasse halten, ist alles gut."

Marius Böttcher drückt natürlich Hertha die Daumen. "Ich hoffe in dieser Saison auf sechs Punkte für Blau-Weiß. Union kann aber gern die Liga halten." Als Sportjournalist geht der Kremmener gleich in die Analyse über. "Ich war bei allen Zweitliga-Derbys dabei und habe darum ein bisschen Bammel. Die Bilanz ist ja schon ausgeglichen. Hinzu kommt, dass Hertha nach dem Pokalspiel einen Tag weniger Pause hatte und gegen Dresden 120 Minuten voll gehen musste. Und Union wird heiß sein." Wenngleich Böttcher einräumt, auch gerne mal verbal auszuteilen, betont er: "Natürlich herrscht bei uns im Verein bei diesem Thema ein bisschen Rivalität. Aber wir sind alle Kremmener und mögen uns. Am Sonnabend ist eben nur mal für 90 Minuten Sendepause."