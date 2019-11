Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Bei einem tragischen Verkehrsunfall auf der B 96 kurz vor der Abfahrt Germendorf ist in der Nacht zu Samstag ein 22-Jähriger ums Leben gekommen. Vier weitere Insassen des Wagens wurden zum Teil schwer verletzt.

Wie Polizeisprecher Heiko Bettin am Samstagmorgen bestätigte, war der 22-jährige Mercedes-Fahrer gegen 22.35 Uhr aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto überschlug sich und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. "Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle", so Bettin. Die vier weiteren Insassen – drei Männer und eine Frau – wurden zum Teil schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die B 96 war in Fahrtrichtung Kreuz Oranienburg bis etwa 1.50 Uhr gesperrt.

Es war der zweite tödliche Unfall binnen weniger Stunden auf der B 96 in Oberhavel. Bereits gegen 17.30 Uhr war ein 54-jähriger Mann zwischen Fürstenberg und Gransee tödlich verunglückt, nachdem er versucht hatte, einen Lkw zu überholen. Dabei stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der Mann war sofort tot, die Fahrer des entgegenkommenden Lkw kam ins Krankenhaus. Die B 96 war an dieser Stelle bis in die Nachtstunden voll gesperrt.