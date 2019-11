Jana Reimann-Grohs

Fürstenwalde (MOZ) Wann das Thema Sexualität zur Sprache kommt, ist an der Erich-Kästner-Schule in Fürstenwalde unabhängig vom Unterricht: "Na klar tauschen wir uns untereinander aus und erzählen über erste Liebe und so", sagt die 13-jährige Sharon. Gerade ist die Siebtklässlerin frisch verliebt. Ihre längste Beziehung dauerte acht Wochen. Das alles interessiert ihre Klassenkameradin Josefine, 12, noch nicht. Und Pauline aus der 9b hatte mit Zwölf schon längst einen festen Freund. Seit drei Jahren ist die 15-Jährige vergeben. Sich auch in der Schule mit Liebe und Sexualität zu beschäftigen, findet die Neuntklässlerin sinnvoll: "Ich will offen darüber reden, Verhütung ist ganz wichtig"

Verhütung kommt zu kurz

Aufklärung findet an der Förderschule sowohl über die Fächer Naturwissenschaften (5./6. Klasse), Biologie (7.-10. Klasse), Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde (LER, 5.-9. Klasse), als auch in ergänzenden Projektstunden mit Sozialarbeitern statt.

Leider werde sie für manche Fragen von Mitschülern ausgelacht, beschwert sich die 14-jährige Marie. Ihre Klassenlehrerin Andrea Rieger regelt das im Biologieunterricht so: "Wer lacht, muss antworten!". Mädchen reagieren etwas offener – Jungs alberner, wenn es zur Sache geht, weiß die 53-Jährige. "Wir müssen noch sehr viel Aufklärung leisten", sagt sie. Im Elternhaus werde weniger über Verhütung gesprochen, als vermutet.

Noch während der Ausbildung sind immer wieder ehemalige Schulabgängerinnen schwanger geworden, schildert Schulsozialarbeiterin Beate Neumeister. Speziell für Mädchen der 10. Klassen mache sie daher extra Angebote. Pro Familia biete aus zeitlichen und personellen Engpässen leider keine Zusammenarbeit mehr mit der Schule an, bedauert die 42-Jährige. "Auch die Jungs müssen in Projekttagen mehr über ihren Körper erfahren, als es der Unterricht leisten kann."

Das "erste Mal" kommt am Geschwister-Scholl-Gymnasium im Biologieunterricht der 8. Klasse zur Sprache. Ein "Nein" zum Geschlechtsverkehr muss akzeptiert werden, wird den Schülern beigebracht. Neben hormonellen Veränderungen und Embryonalentwicklung geht es auch um sexuellen Missbrauch und übertragbare Krankheiten.

An der Juri-Gagarin-Schule Fürstenwalde wird Sexualkunde vor allem im zweiten Halbjahr der 7. Klassen gelehrt. Ein Elternbrief kündigt die Auseinandersetzung mit Schwangerschaft, Geburt, Menstruation und menschlichen Geschlechtsorganen an. Anhand eines Beckenmodells lässt sich der Körperaufbau nachvollziehen, Hygieneartikel wie Tampons, Binden oder Kondome dürfen die Schüler anfassen und Proben mit nach Hause nehmen.

"Heutzutage sind eigentlich alle Schüler aufgeklärt", ist sich Irmgard Schütze sicher – seit 42 Jahren Biologie-Lehrerin an der Ganztagsschule. "Es steht ja alles im Lehrbuch und einige haben es längst ausprobiert." Schon in Grundschule und Kindergarten würde über den menschlichen Körper und Geschlechteridentitäten gesprochen. "Bei uns wird nur wiederholt und die Schüler können ihre Fragen stellen", sagt die Pädagogin. Am Thema Schwangerschaft und Verhütung seien besonders viele interessiert. "Wie sicher sind Kondome? Ab wann kann man schwanger werden?" – werde oft gefragt.

Im Fach LER behandeln die Lehrer Themen wie Familienplanung, Pubertät oder Vorstellungen von Partnerschaft. Jeder setzt dabei eigene Schwerpunkte. Am Modell wird auch mal ausprobiert, wie sich ein Kondom überziehen lässt. Für Irmgard Schütze bleiben dann biologischen Fragen übrig, sagt sie: "Wie wirkt die Pille auf den Körper? – wollen viele Mädchen und Jungen wissen". Bei Bedarf vertiefe eine Schulsozialarbeiterin im kleineren Kreis einzelne Problemfelder, so Direktorin Petra Haupt. Einmal wöchentlich gebe es während der Ganztagsstunden Möglichkeiten, über spezielle Sorgen und Nöte zu sprechen.