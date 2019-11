Carla Pilz

Schwedt (MOZ) Jeden Mittwochabend wird es laut und lustig in der Talsand-Sporthalle. Dann liegen zahlreiche Step-Bretter bereit, flotte Musik ertönt. Christel Brosch, langjährige Übungsleiterin beim TSV Blau-Weiß Schwedt, steht bereit und hat immer eine neue Choreographie parat, um ihre Frauen ordentlich ins Schwitzen zu bringen.

Eine Stunde lang geht es hintereinander weg – ab und zu muss man schon mal zum Handtuch greifen und einen Schluck trinken. Nach der abschließenden Entspannung sind dann doch alle geschafft, freuen sich aber schon auf das nächste Mal.

Step-Aerobic ist eine Variante von Aerobic – einem Ausdauertraining, das in den 1960er-Jahren entwickelt wurde und seitdem weltweit viele Anhänger gefunden hat. Bei der Sportart werden zu aktivierender Aerobic-Musik rhythmische Übungen ausgeführt, in der Regel in einer Gruppe, die von einem Trainer angeleitet wird. Dieser steht frontal zu den Teilnehmern und zeigt mit Bewegungen und Worten an, welche Schritte und Drehungen als nächstes gemacht werden sollen.

Dabei entsteht oft eine Choreographie, kurz Choreo, also eine Abfolge von verschiedenen Übungen. Beim Step-Aerobic wird zusätzlich ein Brett verwendet. Der sogenannte Step ermöglicht eine größere Bandbreite an Übungen und pusht den Kalo-­rienverbrauch. Also: Mit Step-Aerobic kann man durchaus überflüssige Pfunde gezielt loswerden und den Körper straffen.

Wer Lust darauf hat, bei der Blau-Weiß-Übungsgruppe mitzumachen, meldet sich unter Mail aerobic-cb@web.de.