Christopher Kranich

Frankfurt (MOZ) Die Frauen des HSC 2000 reisen am Wochenende zum nächsten Auswärtsspiel in die Landeshauptstadt. Beim Aufsteiger HSC Potsdam kämpfen die Frankfurterinnen am unbeliebten Sonntag um die nächsten zwei Punkte und wollen sich nach den zuletzt couragierten Auftritten endlich belohnen.

Die Potsdamerinnen sind gut in ihre erste Brandenburgliga-Saison gestartet. Nach fünf Spieltagen steht der Aufsteiger auf einem starken 4. Platz mit 5:5 Punkten. Mit 134 Toren stellt er den zweitbesten Angriff der Liga und bestätigte damit die Torgefahr aus der Aufstiegssaison, als die Gastgeberinnen den besten Angriff der Verbandsliga Nord stellten. Zudem haben sie mit Lotte Cremer und Anna Lachmund zwei Spielerinnen in den Reihen, die bereits je 20 Mal ins gegnerische Netz getroffen haben.

Schwere Aufgabe erwartet

Die Frankfurterinnen müssen sich bei ihrem dritten Auswärtsspiel also auf geballte Offensivkraft einstellen. Nach den zuletzt zwei unglücklichen und knappen Niederlagen wollen die Gäste zurück in die Spur finden, wenngleich sich die Verantwortlichen darüber bewusst sind, dass dies keine leichte Aufgabe wird.

Michael Schuster fordert daher wieder vollen Einsatz: "Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie setzt die Trainingsinhalte im Spiel über weite Phasen sehr gut um. Daher sind wir nicht rat- und mutlos und werden auch am Sonntag versuchen unser Spiel auf die Platte zu bringen. Die Liga ist dieses Jahr so ausgeglichen wie selten zuvor, da kann fast jeder jeden schlagen. Dazu brauchen wir aber immer alle Spielerinnen."