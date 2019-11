Brief an Dietmar Woidke

Silvia Passow

Brandenburg Die Vorsitzenden der vier Arbeitsgemeinschaften des Kommunalen Nachbarschaftsforums (KNF) und deren Stellvertreter haben den Brandenburger Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD), in einem Brief aufgefordert, die gemeinsame Entwicklung der Hauptstadtregion auch zukünftig zu stärken. Bereits 2016 hatte die Berliner Koalition aus SPD, Die Linke und B’90/Die Grünen ein Bekenntnis zur gemeinsamen nachhaltigen Entwicklung in ihrem Koalitionsvertrag formuliert, so die KNF-Vorsitzenden. "Das Kommunale Nachbarschaftsforum wird von der Koalition unterstützt", heißt es dort.

Das Kommunale Nachbarschaftsforum ist ein freiwilliger Zusammenschluss der Hauptstadt Berlin und der Kommunen und Gemeinden im Berliner Umland. Mehr als 70 Brandenburger Städte und Gemeinden, sowie die Berliner Bezirksämter tauschen sich hier regelmäßig zu Planungsvorhaben, Fachthemen und Herausforderungen für die Region aus.

Das Mitte der 90er Jahre gegründete Kommunale Nachbarschaftsforum ist in vier Arbeitsgemeinschaften (AG) eingeteilt: die AG Nord, Süd, Ost und West. Letztere ist für das Havelland zuständig. Den Vorsitz der AG West im KNF hat der Schönwalder Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) inne, stellvertretender Vorsitzender ist Thomas Zylla (CDU), Beigeordneter der Stadt Falkensee. "Straßen hören nicht an Ländergrenzen einfach auf", sagt Bodo Oehme gern, wenn es um das Miteinander beider Länder geht. Diese sind schon längst miteinander verflochten und die Verbindungen werden mit dem anhaltenden Wachstum intensiver. Standortentscheidungen- und Entwicklungen für Wohnen, Verkehr, Gewerbe, Frei- und Grünräume, Bildung, Betreuung und Versorgung sollten von beiden Ländern gemeinsam geplant und eng abgestimmt werden, heißt es in dem Brief weiter. Man strebe gemeinsame Lösungen an.

Die Unterzeichner loben die bisherige Zusammenarbeit der beiden Länder und geben ihrer Hoffnung Ausdruck, auch die neue Brandenburger Landesregierung werde sich für eine weiterführende, intensive Kooperation mit Berlin einsetzen.