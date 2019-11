Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Bei den 19. Stadtmeisterschaften im Skat geht es am 10. November um den Wanderpokal des Bürgermeisters. Ronald Seeger ist Schirmherr der vom 1. RSV "Westhavelländer Asse" ausgetragenen offenen Wettbewerbs. Um 13.00 Uhr beginnen die Spiele in der Gaststätte Charlottengarten in Rathenow, Rhinower Landstraße 1. In zwei Serien a 48 Spielen werden die besten Skatspieler ermittelt.

Anmeldungen für die Stadtmeisterschaften nimmt die Gaststätte "Charlottengarten unter Tel. 03385/509738 sowie der Veranstalter unter Tel. 033877/50677 entgegen.