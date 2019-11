Trautes Heim: Rosi lebt in ihrer eigenen Hütte. Der Schriftzug über dem Eingang ist eine leere Drohung. © Foto: Sven Klamann/MOZ

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Rosi geht es saugut. Das Borstenvieh könnte sich in seinem von einem Jägerzaun umfriedeten Auslauf nach Herzenslust frei bewegen. Doch meist liegt es lieber faul in der mit Heu und Stroh gefüllten Holzhütte und döst vor sich hin. "Munter wird Rosi nur, wenn ich sie füttere oder wir zu unserer Runde aufbrechen", sagt Ulrich Rummler, der studierter Diplom-Agrar-Ingenieur ist und seit einem Jahr seinen Ruhestand genießt. Vorher hatte er im Berufsbildungsverein Buckow Azubis unterrichtet – und trotzdem immer die Zeit gefunden, sich um sein Schwein zu kümmern, das inzwischen neun Jahre alt ist.

Rosi war eigentlich das Geburtstagsgeschenk eines Freundes der Familie an Sylvia Rummler (64), die ihrem Mann, was die Betreuung des Schweines betrifft, aber von Anfang an den Vortritt ließ. Schnell sind die Sau, ein Minischwein der größeren Sorte, und ihr Herrchen ein Herz und eine Seele geworden. "Rosi gehört zur Familie", betont Ulrich Rummler, der sein Lieblingshaustier als "ausgeglichen, umgänglich und eigensinnig" beschreibt. Die Sau sei viel friedlicher als ihr Vorgänger, der Eber Rudi, der seine Hauer nicht nur zur Zierde getragen habe. Dennoch sei die Trauer tief gewesen, als das erste Familienschwein nach zehn ausgefüllten Jahren verstarb.

Doch auch mit Rosi sei nicht immer gut Kirschen essen, gibt ihr Besitzer zu. Obwohl sie gern Kirschen fresse. Und Äpfel, Kartoffeln oder Brot. Das Schwein verschlinge alles, was ihm angeboten werde, so ungemein gierig, als ob es die erste und letzte Mahlzeit seines Lebens wäre. Die Lust aufs Futtern sei Rosis größte, vermutlich sogar einzige Motivation. Und der Grund, warum sie in überstürztem Tempo aufspringe, wenn er nach ihr rufe.

Wenn es ums Fressen geht, duldet das Schwein absolut keine Nebenbuhler. Das mussten Gerda, der elf Jahre alte Mix aus Labrador und Border-Collie, und Monte, der zwei Jahre junge Kater der Familie, bereits schmerzhaft erfahren. Rosi hat sich zuschnappend gewehrt, als ihr Hündin und Kater das Futter stehlen wollten. So häufig und so erfolgreich, dass die beiden anderen Tiere auf dem Hof lieber respektvoll Abstand zum Schwein halten.

Immer auf Futtersuche

Andersherum ist Rosi weniger zimperlich. Bevor Ulrich Rummler sie zum Spaziergang abholt, stellt er sicherheitshalber die Fressnäpfe von Gerda und Monte weg. Das immer hungrige Schwein schnüffelt zwar dennoch an den ihr bestens bekannten Futterstellen von Hündin und Kater. Aber zu holen ist für den Vielfraß da nichts.

Rosi läuft ohne Leine. Sie gehorcht aufs Wort, wenn ihr Besitzer ruft. "Aber bloß, weil sie weiß, dass ich ein paar Snacks für sie dabei habe", sagt der Tierfreund, der das Schwein jedes Mal bis zur Waldkante führt. Von seinem Grundstück bis dorthin sind knapp 500 Meter zurückzulegen. Rosis Tempo ist eher gemächlich. Oft bleibt sie unterwegs stehen, um zu wittern. Dann zeigt sie ihr gesteigertes Interesse, indem sie ihr Schwänzchen und/oder ihren Rüssel bewegt. Auf einen Ausflug in den Wald hat das Haustier meist keinen Bock. "Mir ist das Schwein bislang erst einmal ausgebüxt. Da hatte ich vergessen, dass die Eichen gerade Früchte tragen. Die Versuchung war für Rosi dann wohl doch zu groß", blickt Ulrich Rummler zurück.

Das Problem hat der Diplom-Agrar-Ingenieur im Ruhestand gelöst, wie er alle Probleme mit seinem Schwein in den Griff bekommt. "Ich habe Rosi mit ihrem Lieblingsfutter zurückgeholt. Für Äpfel oder Brot lässt die Gute sofort alles andere stehen und liegen", verrät er.

Vitales Schwergewicht

Der tägliche Spaziergang, bei dem Haustier und Herrchen mit Hin- und Rückweg fast einen Kilometer bewältigen, ist Rosis einziges Fitnessprogramm. Doch das bisschen Sport scheint zu genügen. Dem Schwein, das von seinem Besitzer auf 30 bis 40 Kilo geschätzt wird, könnte zwar etwas weniger Speck auf den Rippchen nicht schaden. Allerdings lässt es trotz seines offensichtlichen Übergewichtes keinerlei körperliche Beeinträchtigungen erkennen. Und Komplexe hat es deswegen natürlich erst recht nicht.

Rosi lebt vollkommen sorgenfrei in den Tag hinein. Welches Schicksal ihr auch immer bevorstehen mag, auf dem Teller landet sie unter Garantie nie. Auch wenn über dem Eingang ihrer Holzhütte der Schriftzug "Rosi-Schnitzel" zu lesen ist. "Dieses Schwein war nie dazu bestimmt, später von uns verzehrt zu werden", sagt Ulrich Rummler. Und selbst wenn diese frevelhafte Idee irgendwann einmal im Raum gestanden hätte, wäre sie spätestens verworfen worden, als das Haustier seinen Namen erhielt.

Die Nachbarn in Nordend haben sich längst an die gemeinsamen Spaziergänge des Tierfreundes und seines Schweines gewöhnt, an denen häufiger auch die Hündin und ganz selten der Kater teilnimmt. Gerda und Monte sehen dabei zu, dass sie Rosi nicht zu nah kommen.

Ortsfremden, denen die ungewöhnliche Schar auffällt, steht Ulrich Rummler bereitwillig Rede und Antwort. Hündin und Kater lassen sich gern von Besuchern streicheln. Das Schwein macht sein Verhalten davon abhängig, ob eine Extraportion Futter drin sein könnte. Wenn Beutel oder Taschen zu sehen sind, eilt es freudig grunzend näher.