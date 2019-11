Zum tropfenden Kessel: So haben die Schüler der Freien Oberschule Angermünde ihre neue Sommerküche getauft. Das Gemeinschaftsprojekt von Schülern, Eltern und Lehrern ist in den Ferien und an Wochenenden entstanden. © Foto: Oliver Voigt

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Kartoffeln, Zwiebeln, Zucchini oder Beeren wandern vom Schulgarten direkt in den Kochtopf und auf den Teller. In der Freien Oberschule können die Schüler weitgehend selbst entscheiden, was sie essen möchten und wissen obendrein ganz genau, was drin ist in den Speisen, denn sie bauen Gemüse nicht nur selbst an und ernten es, sie können es nun auch selber verarbeiten und kochen. Möglich ist das in der neuen Schülerküche, und auch die ist selbst gebaut.

Förderung durch Aktion Mensch

In einem Gemeinschaftsprojekt aller Schüler entstand mit Unterstützung vieler Eltern und Lehrer auf dem Gelände der Schule in der Seestraße aus einer alten DDR-Garage eine große offene Sommerküche. Komplett ausgestattet mit Herd, Spülen, Arbeitstischen, Schränken und Regalen können die Jungen und Mädchen nun hier in der Mittagspause oder nach dem Unterricht selbst kochen, Obst und Gemüse aus eigener Ernte einwecken, mosten oder Marmelade kochen. Auch für Schulfeste lässt sich die Küche perfekt nutzen.

Gefördert wurde das Projekt mit 5000 Euro von der Aktion Mensch, denn dabei geht es auch um Inklusion. In der Freien Oberschule lernen Jungen und Mädchen mit und ohne Behinderung oder Förderbedarf gemeinsam. Die Sommerküche ist ein großer Wunsch der Schüler. Sie wollen gern selber kochen, dürfen aber aus Gründen der Hygiene nicht ohne Weiteres die Schulküche dafür nutzen. In ihrem eigenen Reich können sie nun nach Herzenslust werkeln – hier im Freien stört es auch niemanden, wenn im Eifer des Gefechts mal etwas verkleckert wird oder anbrennt.

"Vom Ideenentwurf, über die Planung bis zum Bau und die Ausstattung haben die Schüler selbst mit Hand angelegt und viele Arbeitseinsätze in den Ferien, an Wochenenden und nach dem Unterricht hier geleistet", erzählt Schulleiterin Kathrin Schalitz stolz. Da musste nebenbei auch Mathematik und Physik den Praxistest bestehen, wenn es zum Beispiel darum ging, Maße zu berechnen oder wie viel Material benötigt wird.

In verschiedenen Arbeitsgruppen konnten die Jungen und Mädchen ihre Talente und Fertigkeiten entfalten, ob in der Entwurfsgruppe, im Bauteam oder in der Nähgruppe, denn schließlich gehören in eine Küche auch Topflappen und Sitzkissen. Eltern halfen mit handwerklichem Know how und auch die Kollegen, allen voran Ralf Thümmler als Projektleiter, krempelten in ihrer Freizeit die Ärmel hoch.

Rollstuhlgerechte Arbeitshöhen

Verbaut wurde hauptsächlich einheimisches Holz. Auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit wurde ebenso großer Wert gelegt wie auf Barrierefreiheit. So wurden ein Spülbecken und ein Schnippeltisch tiefer angelegt, damit auch Rollstuhlfahrer und die Kinder aus der Grundschule hier bequem arbeiten können, die hier bei den Großen auch jederzeit willkommen sind und den Schulgarten und die Küche mitnutzen können. "Wir legen sehr viel Wert darauf, Wissen und Zusammenhänge fachübergreifend und so anschaulich, lebens- und praxisnah wie möglich zu vermitteln", betont Kathrin Schalitz. So lassen sich Garten und Küche zum Beispiel perfekt mit Biologie und Chemie verknüpfen. In den nächsten Wochen bauen die Schüler noch eine gemütliche Sitzecke mit Wildholzmöbeln und Hängesesseln. Da erfahren sie nebenbei auch eine Menge über Baum- und Waldschutz.

"Ich freue mich, dass wir jetzt einen so schönen gemütlichen Platz zum Klönen haben", strahlt die Neuntklässlerin Svenja Pommerening. Und Annalena Stodtmeister aus der 10. Klasse ergänzt: "Das Tollste an dem Projekt ist, zu sehen, dass wir als Schule gemeinsam so etwas Großes bewegen können."