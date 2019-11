Jörg Kotterba

Frankfurt (Oder) Nach dem Tag der offenen Tür am 8. September werden die Türen des einstigen Lichtspieltheaters der Jugend erst im Mai kommenden Jahres wieder geöffnet. Das teilte Oberbürgermeister René Wilke (Linke) auf Anfrage mit. "Im kalten, derzeit nicht beheizbaren Alten Kino wird keiner einen Film anschauen wollen. Geplant sind später bis zur Instandsetzung auch andere Veranstaltungen, um das Haus im begrenzten Maße zu öffnen und nutzbar zu machen." Begrenzt, weil aus baurechtlichen Gründen jedes Mal eine Sondergenehmigung beantragt werden muss.

Eintritt hatte die Stadt am8. September nicht verlangt, weil dem OB wichtig war, "den Frankfurtern das Gebäude, ihr Altes Kino, wieder zurückzugeben. Wir meinen es so ernst, dass es für mich nicht angemessen erschien zu sagen: Ihr habt jahrelang darauf gewartet – nun gebt uns Geld dafür." Man arbeite aber an einer Spendenmöglichkeit. Damit sich der Zustand des Gebäudes nicht wieder verschlechtert, sind70 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Mindestens 20 Millionen Euro werde eine Sanierung kosten, schätzt Oberbürgermeister René Wilke: "Das Land Brandenburg und die Stadt Frankfurt werden die Investitionssumme zu stemmen haben. Allen Seiten ist klar, dass der allergrößte Anteil vom Land Brandenburg kommen muss. Ob das am Ende die Landesstiftung ist, die dann die Mittel erhält, oder die Stadt Frankfurt oder auf das Land übertragen wird, ist noch nicht klar."