Manuela Bohm

Havelland (MOZ) 530 Anmeldungen verzeichnet bereits der Humanistische Freidenkerbund Havelland für die Jugendfeiern im kommenden Jahr im gesamten Havelland. Der lokale Bund bietet diese Feiern jährlich an. Für das Westhavelland haben sich zum festlichen Abschied von der Kindheit 250 Jugendliche angemeldet. Voraussichtlich finden in Rathenow am 25. April und am 9. Mai 2020 die Feiern statt. Wer ebenfalls an den Jugendfeiern des Freidenkerbundes teilnehmen möchte, kann sich bis 30. November anmelden. In der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr ist dies im Büro des Bundes, Berliner Straße 33, Rathenow, Tel. 03385/515531 möglich.