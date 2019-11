Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Hennigsdorf scheint ein gutes Jahr bevorzustehen. Als Bürgermeister Thomas Günther (SPD) am Mittwoch den Haushaltsentwurf für 2020 vorstellte, sagte er: "Ich kann mich nicht erinnern, dass die Investitionen schon mal so hoch lagen." 22 Millionen Euro will die Stadt in ihre Infrastruktur stecken. Die in diesem Jahr üppig fließenden Steuern und ein Kassenbestand von 23,6 Millionen Euro lassen das Portemonnaie lockerer als in anderen Jahren sitzen.

Eine der größten Investitionen fließt in den ersten Bauabschnitt der Fontanestraße. 1,2 Millionen Euro sind geplant, um die Kreuzung mit der Feldstraße zu erneuern. "Dieser Knotenpunkt hat Priorität", begründete Günther, weshalb die Arbeiten dort und nicht Höhe Marwitzer Straße beginnen. Doch egal, wo die Stadt ansetzt: Sie muss sich beeilen. Wenn die Bahn ab 2022 die Eisenbahnbrücke Marwitzer Straße erneuern will, ist die Fontanestraße als Umleitung gesetzt. Der Abschnitt von der Feldstraße bis zur Marwitzer Straße sollte dann saniert sein. Auch nördlich der Marwitzer Straße wird 2020 gebaut. Ebenfalls 1,2 Millionen Euro wird die Ertüchtigung der Fontanesiedlung kosten.

Für den Fahrradturm am Bahnhof sind 700 000 Euro geplant, die Hälfte erhofft man sich als Zuschuss vom Land. Wieviel Räder dort Platz haben, wollte Günther nicht sagen. Klar scheint jedoch: Auf die Stellplätze umgerechnet, dürfte das Oranienburger Rad-Parkhaus deutlich preisgünstiger gewesen sein.

Stadtsporthalle muss warten

Die lang angekündigte Sanierung der Stadtsporthalle wird auf 2021 verschoben. "Wegen der Vielzahl der Investitionen warten wir noch ein Jahr", so Günther. 2020 stehen nur 300 000 Euro für die Planung bereit. Aus den Investitionen in Bildungseinrichtungen sticht die für die Grundschule Nord hervor. Für 900 000 Euro sollen ein Aufzug und ein Mehrzweckraum entstehen. Wenn das Orchester der Musikschule übt, wird künftig davon weniger nach außen dringen. Die Musiker erhalten eine Schallschutzkabine.

Nicht billig zu haben sind zwei weitere Vorhaben: Für 250 000 Euro konnte man bis vor wenigen Jahren ein Einfamilienhaus bauen. Jetzt soll allein der Bau einer öffentlichen Toilette am Busbahnhof so viel kosten. Für 300 000 Euro wird zudem die marode Fußgängerbrücke in den Havelauen erneuert.

Für zwei noch längst nicht in trockenen Tüchern befindliche Großprojekte werden drei Millionen Euro (Stadtbad) und eine Million Euro (altes Gymnasium) reserviert.

Ob die Abgeordneten das Investitionspaket wie auch den gesamten Haushalt so akzeptieren, zeigt sich spätestens am 11. Dezember. Dann wird das Zahlenwerk beschlossen.