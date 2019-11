Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Der zwischen Deutschland und Polen vereinbarte Bau der neuen Straßenbrücke über die Oder in Küstrin wird erst nach Abschluss der Bauarbeiten für die Bahnbrücke beginnen können. Davon gehen Andreas Gollek, Leiter Anlagenbau der DB Netze, und Projektleiter Hartmut Schreiter aus. Der Bauzeitenplan für den Bahnbrückenbau sieht einen Zeitraum von Anfang 2020 bis Ende 2022 vor. In diesem Zeitraum werde auch das Areal der Fischerei Schneider neben der Bahnbrücke benötigt.

Die für Mitte der 2020er-Jahre angekündigte Fertigstellung der Straßenbrücke verstärkt auch die Aktivitäten der Bürgerinitiative B1, zu der sich Anliegergemeinden der B1 und zahlreiche Bürger zusammengeschlossen haben, um die Vorbereitungen auf den nach dem Brückenbau zu erwartenden Verkehrsbelastung zu mildern. "Wir haben uns zunächst darauf verständigt, mit den nach der Wahl neuen Verantwortlichen für den Verkehr in Brandenburg zu verständigen. Dafür haben wir einen detaillierten Maßnahmenkatalog erarbeitet, der umgesetzt werden sollte, bevor der Güterverkehr über die neue Brücke rollt", so Raimar Wendland, Sprecher der Bürgerinitiative. Bekanntlich soll das Ressort Verkehr der neuen Landesregierung an die CDU gehen.

Um sicherzustellen, dass nicht gleich nach Brückenfertigstellung 40-Tonner über die Grenze fahren, schlägt die Bürgerinitiative eine gewichtsabhängige Blitzeranlage vor. Von großer Bedeutung ist die bereits bei einer Bürgerversammlung geforderte Verkehrsprognose und eine Einschätzung, in wie weit die B1 zwischen Küstrin-Kietz und Tasdorf darauf vorbereitet ist.

Unabhängig von der Öffnung der Grenzbrücke für den Güterverkehr mit mehr als 7,5 Tonnen fordert die Bürgerinitiative ein Nachtfahrverbot für Lkw, das Anlegen von Rast- und Ruheplätzen entlang der B1, den Lückenschluss der Radwegenetze zwischen Müncheberg und Diedersdorf sowie zwischen Müncheberg und Lichtenow. Die Bundesstraße sollte für den landwirtschaftlichen Verkehr geöffnet werden. Zudem sollen funktionstüchtige Umfahrungen ermöglicht werden, wenn die B1 wegen Unfällen gesperrt werden muss. Und für den Rettungsdienst sollen Trassen geschaffen werden.

Kreisverkehre gefordert

Zudem hat die Bürgerinitiative viele Maßnahmen für die einzelnen Ortsbereiche erarbeitet. Für den Seelower Bereich fordert die Bürgerinitiative u. a. den dreispurigen Ausbau der B1 zwischen Hoppegarten, Müncheberg und Jahnsfelde sowie im Abschnitt zwischen Diedersdorf und Manschnow. Dort soll es ein Überholverbot für Lkw geben. In Jahnsfelde sowie in Alt Tucheband soll es einen Kreisverkehr an den Kreuzungen B1/L36 sowie B1/L331 geben. Ein Gehweg soll zudem komplett durch Jahnsfelde gebaut werden. Im Gemeindebereich Vierlinden fehle eine Umleitungsstraße für den Fall, dass die B1 gesperrt werden muss. Und auch für Küstriner Vorland wird u. a. darauf hingewiesen, dass es bei Sperrung der B1 keine Ausweichstraßen gibt.