Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Nachricht beim Kurforum am 23. Oktober in der Konzerthalle hat Bodo Webert auf den Plan gebracht. Der Betreiber einer Pension an der August-Heese-Straße hat den Hotelbetrieb übernommen und renoviert das Haus Stück für Stück. "Ich habe mich eigentlich bedeckt halten wollen, aber jetzt muss ich doch an die Öffentlichkeit", sagt Bodo Webert. Bei dem Vortrag war das Hotel zu den leerstehenden Immobilien in der Königstraße gezählt worden.

"Wir haben zwar keinen Gastronomiebetrieb, aber das Gebäude steht mitnichten leer", sagt Bodo Webert. Im vergangenen Jahr habe er das Haus vom vorigen Eigentümer übernommen. Dieser habe sich zur Ruhe setzen wollen und es zum Verkauf angeboten. "Ich habe es per Zufall im Internet entdeckt und wir haben uns über den Verkaufspreis einigen können", sagt der Bad Freienwalder. Er hat Erfahrung als Vermieter, denn er betreibt sei zwölf Jahren seine Pension mit zwei Ferienwohnungen. Und diese seien gut ausgelastet.

Verzicht auf Fördermittel

Der Bürgermeister habe der Familie Fördermittel für die Sanierung des Hotels angeboten. "Ich nehme sie allerdings nicht, wir tragen die Kosten selbst. Ich hätte ein Projekt stricken und einen Architekten oder Bauingenieur beauftragen müssen", berichtet Webert. Dieser hätte so viel gekostet, dass er die Fördermittel aufgesogen hätte. "Die Investition hätte ich doch weitgehend alleine stemmen müssen", ist sich Bodo Webert sicher. Zudem sei das Antragsverfahren ziemlich aufwändig und kompliziert. Deshalb verfährt er nach der bewährten Methode, das Haus Stück für Stück zu sanieren, so wie die Einnahmen fließen. "Für mich bleibt zurzeit nichts übrig", versichert er.

"Ich habe jetzt einen Mitarbeiter eingestellt, der die Renovierung vornimmt", sagt der neue Betreiber und fügt hinzu: "Ich bin zwar handwerklich begabt, aber ich schaffe nicht alles alleine." Dieser tapeziert, streicht und verlegt Fußböden. Mit Elektro- und Sanitärarbeiten beauftragt er Fachfirmen. Viel machen müsse er nicht, die meisten Installationen seien noch nicht so alt.

Das in Eiche rustikal gehaltene Hotel bedarf einer Auffrischung. "Möbel und Fußböden müssen zuerst raus", betont Bodo Webert. Danach beginne der Umbau des Hotels, das über zwölf Zimmer verfügt. Die ersten Zimmer sind schon fertig. Sie sind frisch gestrichen und erstrahlen in hellen Farben. Auch die Möbel kommen moderner und wesentlich heller daher.

Einzelbetten im Doppelzimmer

Da bei ihm meistens Handwerker übernachten, hat er bei den Doppelzimmern auf Ehebetten verzichtet und dafür zwei Einzelbetten neben einander gestellt. Touristen seien ohnehin eher seltene Gäste. Für die Gaststätte hofft Bodo Webert, einen Koch zu finden, der den Betrieb übernimmt. "Ich habe schon mehrere angesprochen", fügt er hinzu. Sie hätten aber kein Interesse gezeigt. Neben der Gaststätte, verfügt das Haus über einen Konferenzraum sowie über eine Art Kaminzimmer in einem Nebengebäude. "Wenn der Gastwirt mehr Platz braucht, dann müssen wir eben den Hof mit einem Wintergarten überbauen", sagt der Hotelbetreiber. Den legendären Lowen-Keller dürfe er nicht mehr betreiben, die Decke sei zu niedrig.

Bei der Tourist-Information ist das Hotel "Zum Löwen" gelistet und werde gut nachgefragt, heißt es dort.