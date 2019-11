Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Die ersten Pläne zur Verkehrsentlastung in der Bernauer Innenstadt kamen 1992 auf. In den Folgejahren wurden immer mal wieder Vorschläge für den Verlauf einer Entlastungsstraße gemacht. Einigen konnten sich Land und Stadt aber nie. Fast immer ging es darum, wer wie viel bezahlt. Bernau schien sich als Meister des Pokerns einen Namen machen zu wollen, forderte Gelder vom Land, die dieses nicht hatte oder nicht geben wollte.

Potsdams letztes Angebot

Der letzte Vorschlag aus Potsdam an Bernau fiel in das Jahr 2009 und damit in die Amtszeit des Wandlitzers Reinhold Dellmann als Verkehrsminister. Er sah vor, die Trasse der L 200 (ehemals B 2) nicht mehr wie bisher durch den Ortskernbereich, sondern künftig parallel zur bestehenden Bahnstrecke zu führen. Die Ortsumfahrung sollte am Ortsausgang Zepernick an der L 314 beginnen und an der L 30 (Börnicker Chaussee) enden. Es war geplant, die Planung der Straße durch die Stadt und den Bau durch das Land Brandenburg zu finanzieren. Die Baulast der neuen Ortsumfahrung sollte beim Land liegen.

Langjährige Kommunalpolitiker erinnern sich noch genau, wie Dellmann damals in Bernau klarmachte, dass dies das letzte Angebot Potsdams sei. Mehr könne die Stadt nicht erwarten. Doch der Mehrheit der Stadtverordneten war das immer noch zu wenig. Vor allem störte sie, dass die Umgehungsstraße lediglich bis zur Börnicker Chaussee gehen sollte. Sie wollten deren Anbindung an die Rüdnitzer Chaussee durchsetzen. Als das nicht gelang, war auch dieses letzte Angebot gescheitert.

Nun, weitere zehn Jahre später, wird es eine "Umgehungsstraße Light" geben. Auf einer Länge von 1120 Meter wird parallel zur Bahnstrecke die Ladestraße von der Weißenseer Straße (L 200) bis zum Kreisverkehr an der Börnicker Chausse (L30) ausgebaut – geplant und vorerst auch bezahlt von der Stadt. Allerdings sind ihr vom Land Fördermittel in Aussicht gestellt worden. "Von einer Zuwendung wird ausgegangen", heißt es in der Beschlussvorlage zum Ausbau der Ladestraße und einer P&R-Anlage, die die Stadtverordneten am Mittwochabend einstimmig beschlossen.

Im Frühjahr 2020 soll er Bau beginnen. Die Fahrbahn verläuft im Kreuzungsbereich zur L 200 dreispurig und im weiteren Verlauf zweispurig. Insgesamt wird die Straße 6,50 Meter breit mit Asphalt ausgebaut. Die Trasse der Ladestraße verläuft teilweise nicht auf der Trasse der alten Güterbahnhofstraße, weil parallel ein Parkplatz gebaut werden soll.

Die Straße Bahnhofsplatz wird baulich an die Ladestraße angeschlossen. Diese Verbindung ist allerdings nur für Fußgänger und Radfahrer nutzbar. Und sie ist zunächst nur provisorischer Natur. Der endgültige Ausbau erfolgt mit dem Brückenneubau Bahnhofstraße. Die Ladestraße schließt dann an den vierten Arm des Kreisverkehrs an der Börnicker Chaussee mit zwei Fahrspuren an.

P&R-Anlage mit 99 Stellplätzen

Parallel zur Ladestraße erfolgt der Bau einer P&R-Anlage mit 99 Stellplätzen. Sie ist über eine Zufahrt von der Ladestraße zu erreichen.

Während der Anschluss an den Kreisverkehr Börnicker Chaussee im endgültigen Ausbau erfolgt, wird der Anschluss der Ladestraße an die Weißenseer Straße zunächst nur ein provisorischer sein. "Eine vorfristige Inbetriebnahme der Ladestraße, auch in Fahrtrichtung Innenstadt, soll durch das Aufstellen einer provisorischen Ampelanlage ermöglicht werden", heißt es in dem Papier der Stadtverwaltung. "Die Nutzung der Ladestraße aus der Innenstadt kommend ist auf Grund der fehlenden Linksabbiegerspur noch nicht möglich." Der endgültige Ausbau des Knotenpunktes Ladestraße/L 200 erfolgt erst mit dem Neubau der Eisenbahnbrücke Weißenseer Straße.