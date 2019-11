Christina Tilmann

Beeskow (MOZ) Die Ehrenbürgerwürde eines Landkreises sei eher ungewöhnlich, eröffnet Landrat Rolf Lindemann seine Laudatio auf den 93-jährigen neuen Ehrenbürger. Ehrenbürger der Gemeinde Tauche – das ist Günter de Bruyn seit einigen Monaten. Nun also auch Ehrenbürger des Landkreis Oder-Spree: Das sei ein Zeichen, dass seine "kommunale Familie" sich ihm sehr verbunden fühle, so Lindemann. Bei dem einstimmigen Beschluss im Kreistag im September habe es langen Applaus gegeben, berichtet Kreistagsvorsitzender Frank H. Berger. Und der Ehrenbürger selbst bekundet in seiner kurzen, emotionalen Dankesrede, diese Ehrung sei ihm wichtiger als viele literarische Auszeichnungen.

Ein Preuße mit Humor

Der Festakt im Musiksaal der Burg Beeskow ist eine Auszeichnung mit demokratischem Fundament – nicht nur, weil der Landrat es sich nicht nehmen lässt, auch im Rückblick auf 1989 Volkssouveränität aus dem kommunalen Bürgerwillen abzuleiten: "Die Wiege der Demokratie steht in der kommunalen Sphäre." Und so ist seine Rede bei aller Hochachtung vor den literarischen Meriten vor allem ein Lob des Bürgers Günter de Bruyn. Der zugleich natürlich immer ein Kulturbürger ist, und die Entstehung des bürgerlichen Selbstverständnisses im 19. Jahrhundert mit Büchern wie "Als Poesie gut" oder "Die Zeit der schweren Not" trefflich beschrieben hat. Und der gleichzeitig in seinem Habitus des bewussten Außenseiters bewiesen hat, dass sich auch in schwierigen Zeiten Individualismus und Freiheitswille leben lässt. Die aufklärerischen Bürgertugenden mit preußischer Grundierung und gut katholischer familiärer Prägung, gepart mit feiner Ironie und Humor, das scheint eine Mischung zu sein, die immun macht gegen staatliche Vereinnahmung.

Gleichzeitig, und das erklärt die Zuneigung, die de Bruyn vor allem in der Region entgegengebracht hat, ist sein Leben wie Werk geprägt von Heimatverbundenheit und Bodenständigkeit: Die Dankbarkeit, mit der er die Ehrung seiner "zweiten Heimat" entgegennimmt, der er seit über einem halben Jahrhundert verbunden ist und die er von "Abseits: Liebeserklärung an eine Landschaft" über "Die Finckensteins" bis zu "Kossenblatt" immer wieder auch literarisch gewürdigt hat, spricht Bände. Dass in dieser Heimat, "trotz des real existierenden Sozialismus", privates Glück und intensive menschliche Beziehungen möglich waren, auch daran erinnert Lindemann in seiner Rede – und daran, dass das heute, zum 30. Jahrestag des Mauerfalls, oft unter den Tisch zu fallen drohe.

Dass solcher Bürgersinn auch heute noch das Potential zur Provokation besitzt, davon zeugt nicht nur das jüngste Buch de Bruyns, "Der neunzigste Geburtstag", aus dem die Schauspielerin Charlotte Sieglin zur Feier des Tages vortrug. Seien es die Diskussionen, die der Protagonist Leo mit seinem Enkel Walter über Volk und Volkslieder führt, oder die kritischen Bemerkungen zur Kirche, die sich an Zeitgeist und herrschende Meinungsmacher verkauft habe: Da sind durchaus kritische Worte zur Gegenwart zu vernehmen, gepaart mit der Erkenntnis, dass man "steinalt" werden müsse, um sich nicht mehr gegen schöne Erinnerungen zu wehren.

Von "steinalt" will man bei dem 93-jährigen hellwachen Ehrenbürger noch nicht sprechen, auch wenn der selbst anrührend beklagt, dass die Zeit der ausführlichen Reden vorbei sei, und der Kopf nicht immer so wolle. Aber er sitze an einem neuen Roman, der wieder in der Region angesiedelt sei, und hoffe, dass ihm noch einige Jahre zur Fertigstellung blieben.