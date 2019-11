Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Es sollte ein einträgliches Geschäft für die beiden in Berlin lebenden Russen Adam S. und Daud M. werden, als sich beide im Herbst 2018 entschlossen, in den Drogenhandel einzusteigen. Und dabei hatten sie auch Hennigsdorf und Oranienburg im Visier. Einige Monate ging das gut. Dachten beide jedenfalls. Doch Ermittler waren ihnen – eher aus Zufall im Rahmen anderer Ermittlungen – längst auf die Spur gekommen. Jetzt müssen sich beide vor einer Strafkammer des Berliner Landgerichts verantworten. Zehn Fälle, die eventuell nur die bekannt gewordene Spitze des Eisbergs darstellen, hat die Berliner Staatsanwaltschaft nun angeklagt.

Zwar ist der Hennigsdorfer Fall der harmloseste. Doch wäre es nach den Vorstellungen von Adam S. gegangen, sollte es dabei nicht bleiben. Am 28. März, so ist es in der Anklageschrift vermerkt, überreichte S. "in Hennigsdorf um 18.34 Uhr eine Probe von 10 bis 15 Gramm Cannabis an eine unbekannte Person, mit der er sich weitere Geschäfte versprach". Ob es zu diesen gekommen ist, konnte nicht ermittelt werden.

Bekannt ist aber, dass Adam S. Hennigsdorf nicht nur von diesem einen illegalen Geschäft kannte. Am zweiten Verhandlungstag, der am Donnerstag stattfand, sagte die damals verdeckt arbeitende Ermittlerin Anke A.: "S. war häufiger in Hennigsdorf." Das habe die Telefonüberwachung ergeben. Mitte Januar dieses Jahres soll er, so berichtete die Kriminalbeamtin, "häufiger mit einer in Oranienburg ansässigen Person" telefoniert haben. Ob jener Thilo K. als Drogenlieferant fungierte, wollte der Vorsitzender Richter Philipp Fischer wissen. Das, so die Zeugin, sei nicht ermittelt worden.

Am ersten Prozesstag hatten die beiden Angeklagten ein umfassendes Geständnis abgelegt. Sie bestritten auch nicht, dass sich einige der zehn angeklagten Drogengeschäfte im Hennigsdorf benachbarten Berliner Stadtbezirk Reinickendorf abspielten. Und hier wurde nicht grammweise, sondern in Kilo-Paketen gehandelt. Beispiel 8. Februar dieses Jahres: Polizisten beobachteten aus ihrem Versteck heraus, wie S. mit einer gerade gut 20 Minuten zuvor erhaltenen Tiefkühltasche in Reinickendorf in ein Auto steigt und dieses wenig später ohne diese Tasche wieder verlässt. Laut Anklage sollen sich darin "zirka 1,2 Kilogramm Cannabis mittlerer Qualität" befunden haben.

Seit Mai in Untersuchungshaft

Zwar scheint Adam S. stärker in den Drogenhandel involviert gewesen zu sein als sein Kumpel. Doch Daud M. spielte in vier Fällen ebenfalls eine tragende Rolle. So sollen beide Anfang April etwa ein Kilogramm Speed erworben und im Kühlschrank von M. deponiert haben. Ermittelt wurde, dass ein Pärchen zweimal mindestens 100 Gramm der heißen Ware kaufte. Als die Polizei am 20. Mai dieses Jahres zuschlug, fanden die Beamten in besagtem Kühlschrank noch rund 400 Gramm Speed.

Nur wenige Tage vor ihrer Festnahme am 9. Mai hatte S. im an Hennigsdorf angrenzenden Spandauer Ortsteil Haselhorst einen der größeren Deals eingefädelt. Er übergab die von einem Drogenhändler erworbenen 1,2 Kilogramm Marihuana an eine bislang unbekannte Person. Dafür soll M. laut Staatsanwaltschaft 3 700 Euro erhalten haben.Die beiden Angeklagten befinden sich seit 20. Mai in Untersuchungshaft. Am 20. November wird weiter verhandelt.

Für das Verfahren am Berliner Landgericht sind sieben Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird für den 19. Dezember erwartet. Da die Angeklagten umfassend geständig sind, könnte sich der Prozess aber verkürzen.