Beeskow (MOZ) Die Wände im Büro von Sonja Palfner sind geschmückt mit farbenfrohen Aquarellen. Junge Besucher des Hüfnerhauses haben sie gemalt. Im Raum nebenan entstehen bereits die nächsten Kunstwerke. Dem schallenden Lachen, das durch die Wände dringt, nach zu urteilen, eine äußerst spaßige Angelegenheit.

Eine gewohnte Geräuschkulisse für Palfner. Seit mittlerweile drei Jahren leitet sie das Bürgerzentrum Hüfnerhaus in der Beeskower Adrianstraße. "Ein Bürger*innenhaus", wie sie betont. Offen für alle Altersgruppen und für Menschen jeglicher Herkunft. "Es geht darum, ins Gespräch zu kommen."

So vielfältig die Zielgruppe, so bunt ist auch das Angebot. In der Küche legen die Kinder eines Theaterworkshops gerade Pause ein. Bei einer Portion Kartoffeln mit Quark sammeln sie neue Kraft für die Proben zum Medienprojekt "Wunsch-Traum-Leben". Unter künstlerischer Anleitung von Experten produzieren sie eine Sendung zu einem bestimmten Thema, inklusive passender Videobeiträge.

Sonja Palfner, Leiterin des Bürgerzentrums Hüfnerhaus, im Gespräch

In dem vor 10 Jahren restauriertem Fachwerkhaus finden aber auch Yogakurse für Erwachsene statt. Es wird zu Brotbackkursen und Näh-Workshops geladen. Auch eine Interessengemeinschaft Stricken trifft sich alle zwei Wochen. Lediglich eine Auswahl aus breiterem Angebot. "Hier können alle sein", sagt Palfner denn auch stolz.

Im Grunde habe sie "aus dem Nichts angefangen, das Programm hier aufzubauen", erinnert sie sich. "Wenn man anfängt, ist es wie eine Laborsituation." Dass die offene Arbeit mit Kindern einen so großen Platz einnehmen würde, war zu Beginn alles andere als ausgemacht. Doch der regelmäßige Besuch von Kindern im Haus zeigte den Bedarf auf. "Und wenn es diesen Bedarf gibt, werden wir Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um diesem nachzukommen."

Bis heute haben die Interessen der Kinder so Einfluss auf die Programmplanung. Mit dem Tanzcamp "Finde Deinen Style", entstand damit sogar ein Highlight des zurückliegenden Jahres. Eine Idee, die aus den Aktivitäten der Kinder entstand, die zum Zeitvertreib gerne tanzen. Eine Woche lang konnten sie im Juni mit Hilfe von Choreografen Tanzperformances einstudieren.

Eine persönliche Herzensangelegenheit der promovierten Politologin Palfner war jedoch die Demokratie-Box. "Ein Experimentierfeld", wie sie sagt. Gedacht als Ort, an dem Menschen ins Gespräch über Politik und Demokratie kommen konnten. "Menschen sind da und man guckt, was passiert", so die Idee.

Ein ähnlich facettenreiches Programm ist auch für das kommende Jahr geplant. Gewohnt beliebte Formate sind wieder dabei. Etwa der Pflanzentauschmarkt, der im April veranstaltet wird. Ebenso der Flohmarkt von Kindern für Kinder im August. "Der war schon dieses Jahr der Renner", weiß Palfner zu berichten. Demnächst, am 29. November, steht aber erst einmal der Tag der offenen Tür an. Und passend zur Weihnachtszeit können Kinder am 6. Dezember in der Bastelbande Kerzen verzieren. Angebote, die ohne tatkräftige Unterstützung nicht umzusetzen wären. "Nur durch das Engagement der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern" sei eine so vielfältige offene Arbeit mit Kindern zu bewerkstelligen. Das zu betonen ist Sonja Palfner wichtig.