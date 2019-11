Sascha Macht

Beeskow (Freier Autor) In dem Essayband "Lesefreuden. Über Bücher und Menschen" lese ich über Günter de Bruyns allerersten schriftstellerischen Versuch, ausgelöst durch die Lektüre aller 65 Bände des Gesamtwerks von Karl May und seine darauffolgende Beschäftigung mit der Kultur und Geschichte der Ureinwohner Nordamerikas: "Beschreibung der Indianerschlacht bei Tippecanoe im Jahre 1811". Und ich lese, was er schreibt: "Da war ich schon vierzehn oder fünfzehn und lebte mein Leseleben noch immer unabhängig vom äußeren, das vorwiegend in Luftschutzkellern und Evakuierungslagern ablief."

Auf eine fast beiläufige Art erzählt uns Günter de Bruyn diese Anekdote – es folgt ein Absatz, und danach fährt er fort mit den Erinnerungen an seine nachfolgenden Lektüreerfahrungen: "Reiseberichte, Biographien, Historisches und schließlich auch Literaturgeschichte […]." Ich las die weiteren Zeilen dieses Essays, der den Titel "Wie ich zur Literatur kam" trägt, recht unaufmerksam, da mich die "Indianerschlacht" noch gefangen hielt – und auch die Umstände, unter den Günter de Bruyn seinen allerersten Text geschrieben hatte. Diese Stelle berührte mich sehr. Und gleichzeitig spürte ich darin eine Distanz: Zwischen dem Jugendlichen, der die "Beschreibung der Indianerschlacht" an einem ganz bestimmten Ort zu einer ganz bestimmten Zeit verfasste, und einem Autor, der sich in seinem 1972 erstmals veröffentlichten Essay "Wie ich zur Literatur kam" an sein früheres Ich erinnert, eine Distanz zwischen unmittelbarer Wahrnehmung und der Erzählung darüber, eine Distanz zwischen Günter de Bruyn als Autor und mir als seinem Leser. Aber genau diese Distanz war es auch, die es mir ermöglichte, wieder eine Antwort auf jene Frage zu finden, die sich mir immer stellt, Tag für Tag, wenn ich schreibe, wenn ich nicht schreibe, wenn ich lese, wenn ich nicht lese: Woraus entsteht Literatur?

Beim Nachdenken über diese Hommage an Günter de Bruyn wirbelte eine Vielzahl unterschiedlicher Gefühle in mir. Zuerst fühlte ich mich natürlich sehr geehrt, zu und über diesen großen Schriftsteller hier und heute sprechen zu dürfen. Dann aber regte sich der Zweifel: Was hätte ich noch groß zu sagen, was nicht schon längst gesagt worden war? Und wer bin ich überhaupt, auch noch etwas zum Leben und Schreiben des Günter de Bruyn sagen zu dürfen? Doch irgendwann begriff ich, dass meine schalen Vorbehalte sich aus den vordergründigen Differenzen zwischen Günter de Bruyn und mir speisten – seien es der Altersunterschied, die Lebenserfahrung oder die Anzahl geschriebener Bücher. Und ich begriff auch: Darum muss ich mir ja gar keine Sorgen machen. Ich darf und kann etwas sagen, weil mich eine simple Tatsache mit Günter de Bruyn verbindet: Er schreibt, ich schreibe. Wir sind Schriftsteller, aufgrund unseres Schreibens miteinander verknüpft, über all diese vordergründigen Differenzen hinweg. Und weil ich gerne mit und über jemanden spreche, der selbst schreibt, freue ich mich einfach sehr, hier und heute sprechen zu dürfen, sprechen zu können.

Doch ist es wirklich so einfach? Meine Bedenken sind noch nicht ganz vertrieben. Günter de Bruyn ist am 1. November 1926 geboren, ich sechzig Jahre später, am 23. Oktober 1986. Sechzig Jahre! Allein diese Zahl macht mich schwindlig. Günter de Bruyn kam im Jahr 1933 zur Schule, ich im Jahr 1993. Noch einmal: Sechzig Jahre. All die entsetzlichen Auswüchse und all die atemberaubenden Wunder des 20. Jahrhunderts hat er – mal unmittelbar, mal aus der Ferne – miterlebt; ich kann sie immer nur aus den Erinnerungen derer herbeirufen, die dabei waren, oder sie mir von der Historiografie beschreiben lassen, während um mich herum ein Sturm neuer Auswüchse und anderer Wunder die Gegenwart schüttelt. Günter de Bruyn ist jemand, der dabei war. An ihn, seine Erinnerungen und seine Einschätzungen kann ich mich halten, wenn ich etwas verstehen will, was ich selbst nicht gesehen oder erlebt habe. Und das ist es ja auch, was wir Schriftstellerinnen und Schriftsteller tun: Wir vermitteln. Wir zeigen auf etwas. Wir bringen die Menschen mit Dingen in Berührung, die ohne unsere sprachliche Imaginationskraft gar nicht – oder nicht mehr – zu berühren sind. Wir arbeiten permanent gegen das Vergessen. Und diese Arbeit ist heute genauso wichtig wie zu allen anderen Zeiten auch. In der Gegenwart wird die Zukunft auf Grundlage jener Erfahrungen vorbereitet, die in der Vergangenheit gemacht wurden. Wenn ich lese und wenn ich schreibe, bin ich mir dieser Tatsache sehr bewusst.

In einem anderen Essay des Bandes "Lesefreuden" – der Titel lautet "Grischa 1944" – schreibt Günter de Bruyn am Ende des Textes von der "oberste[n] Pflicht des Schriftstellers", die darin bestehe, "die Wahrheit zu sagen, im Kleinen wie im Großen, in Teilen wie im Ganzen." Als junger Schreibender denkt man da vielleicht sofort (zutiefst erschrocken oder hellauf begeistert): Was für eine Aufgabe! Ich finde aber, Günter de Bruyn hat recht. Und doch ist es ein schwindelerregendes Unterfangen, weil man sich bei jedem Satz, der da auf dem Papier landet, die Fragen stellen muss: Stimmt das jetzt? Sehe ich gerade scharf genug? Fasst die Sprache auch den Gedanken? Treffe ich gerade der Wirklichkeit ins Herz? Das ist es, was das Schreiben so anstrengend macht. Das ist es, was das Schreiben so aufregend bleiben lässt. Hier hat mir Günter de Bruyn durch seinen Satz viel Mut zugesprochen: Die Wahrheit ist eben auf keine feste Form beschränkt – sie kann so klein sein, dass sie sich überall verbirgt; sie mag so groß sein, dass sie uns unbegreiflich erscheint; manchmal ist sie aus tausend Teilen gefügt; ein andermal zu winzigen Partikeln zersplittert. Und unsere Suche nach ihr folgt eben keinem konformen Muster – sie führt uns durch Wüsten, in Sackgassen, durch finstere Wälder, vom Himmel in die Hölle und wieder zurück, durch die Mark Brandenburg, auf ein nordamerikanisches Schlachtfeld im Jahr 1811, in den Verstand und das Herz eines anderen Menschen, auf den Grund des Pazifischen Ozeans, tief in die Geschichte des europäischen Kontinents, auf die belebten Boulevards einer afrikanischen Großstadt und immer auch: zu uns selbst. Auf dieser Suche befinde ich mich, befindet sich jeder, der schreibt. Und wenn alles glatt läuft, suche ich auch in sechzig Jahren noch, unverdrossen, mit dem Wissen, hier und da während meiner Reise auf etwas gestoßen zu sein, für das sich eine Rast gelohnt hat, ein Innehalten, eine Betrachtung, ein geflüstertes Wort.

Ich danke Günter de Bruyn für seine mutmachenden Texte, von Schriftsteller zu Schriftsteller, von Leser zu Leser, von Mensch zu Mensch.

Diese Rede hielt Sascha Macht am 2. November als Hommage auf Günter de Bruyn bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde des Landkreis Oder-Spree auf Burg Beeskow.