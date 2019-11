DPA

Berlin (dpa) Die Deutsche Presse-Agentur hat elf Zahlen zum 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga zusammengetragen.

2 - Bereits zum zweiten Mal musste Schiedsrichter Tobias Welz in einem Spiel mit BVB-Beteiligung aufgrund einer Wadenverletzung ausgewechselt werden. Ende Oktober 2015 erwischte es ihn beim Sieg der Dortmunder (3:1) in Bremen, am Samstag beim 3:0 über Wolfsburg.

3 - Beim BVB steht die Null. Erstmals seit über zwei Jahren blieb der Revierclub in drei Bundesliga-Spielen hintereinander ohne Gegentor.

4 - Der Siegtreffer von Sebastian Polter im Derby gegen Hertha BSC war bereits das vierte Joker-Tor von Union Berlin in der Bundesliga. Mehr hat kein anderer Club.

5 - So viele Spiele hat Werder Bremen jetzt schon nacheinander Remis gespielt. Für große Sprünge in der Tabelle reicht das nicht.

6 - Mit drei Toren und drei Vorlagen war Timo Werner an sechs Treffern von RB Leipzig beteiligt. Das gelang in einem Spiel zuletzt Claudio Pizarro beim 9:2 der Bayern gegen den HSV im März 2013.

7 - So viele Siege hat Borussia Mönchengladbach aus den ersten zehn Spielen geholt. Das war dem fünfmaligen Meister in seiner Bundesliga-Historie noch nicht gelungen.

8 - Das 8:0 gegen den FSV Mainz 05 war zugleich der höchste Sieg in der jungen Leipziger Clubgeschichte. Die alte Bestmarke resultierte aus einem 8:2 gegen den SV Wilhelmshaven in der Regionalliga aus der Saison 2011/12.

10 - Robert Lewandowski hat als erster Spieler der Bundesliga-Geschichte an den ersten zehn Spieltagen getroffen.

16 - Eintracht Frankfurt beendete am Samstag eine Serie von 16 Bundesliga-Partien ohne Sieg gegen die Bayern. Zudem haben die Münchner schon 16 Gegentore kassiert und damit mehr als jedes andere Top-Team.

500 - Tristes Jubiläum für Ur-Bayer Thomas Müller, der in seinem 500. Pflichtspiel für die Münchner blass blieb und ausgewechselt wurde.

3864 - Für die Bayern war es die höchste Bundesliga-Niederlage seit 3864 Tagen. Mit dem gleichen Resultat hatte der Rekordmeister zuletzt im April 2009 in Wolfsburg verloren - damals mit Jürgen Klinsmann als Trainer.