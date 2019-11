Silvia Passow

Havelland In einer aktuellen Pressemitteilung warnt der BUND vor der Nutzung von Laubbläsern und Laubsaugern. So erreichen manche Geräte mehr als 100 Dezibel und sind damit etwa so laut wie ein Presslufthammer. Der Lärm schädigt Mensch wie Tier. Geräte mit einem Verbrennungsmotor stoßen zusätzlich Abgase wie Kohlenwasserstoffe, Stickoxide und Kohlenmonoxid aus, verschmutzen die Luft und sind auch der Gesundheit des Nutzers nicht zuträglich. Für die Qualität des Bodens sind die Sauger und Laubbläser ein Desaster. Mit den Blättern werden Insekten eingesaugt und im Häcksler getötet. Auch Pflanzensamen werden zerstört. Ohne Blätter und Äste findet keine natürliche Verrottung statt, es können weder Humus noch Nährstoffe im Boden gebildet werden. Insekten und kleine Säuger finden keine Nahrung und keinen Lebensraum. Rat: statt zum Laubsauger besser zum Rechen greifen.