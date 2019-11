Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) In einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße 38/39 nahe der Klingestraße hat es in der Nacht zu Sonntag gebrannt.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein Anwohner meldete gegen 0 Uhr starke Rauchentwicklung im Treppenflur. Nach ersten Erkenntnissen stand dort abgelegte Reifen in Flammen. Um kurz nach 0:30 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Die rund 40 Anwohner blieben nach Angaben von Polizeihauptkommissar André Kämmer von der Polizeiinspektion Oder-Spree während der gesamten Löscharbeiten über in ihren Wohnungen und hielten die Türen verschlossen.

"Damit haben sie alles richtig gemacht", erklärte er. Kriminaltechniker sicherten anschließend bis etwa 3.30 Uhr Spuren. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.