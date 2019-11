Franziska Schober

Brandenburg Kaffeeduft strömt am Sonntag aus den Räumlichkeiten des Begegnungszentrums St. Bernhard. In gemütlicher Atmosphäre treffen sich hier Gemeindemitglieder und Bewohner der Walzwerksiedlung, um miteinander einen angenehmen Nachmittag mit anregenden Gesprächen und Gemeinschaftsspielen zu verbringen.

Matthias Steck, Ehrenamtlicher Mitarbeiter des Begegnungszentrums St. Bernhard Gemeinschaftskirche Brandenburg e.V., baut das menschengroße "Mensch Ärgere Dich Nicht"-Holzspielfeld auf dem Vorplatz auf, während die Besucher sich drinnen noch bei einer Tasse Kaffee und einem Stück hausgemachten Kuchen stärken.

"Dieses Spielfeld ist bei einem unserer Bau- und Bastlertage des Kindertreffs entstanden und wird seitdem immer sehr gern bespielt", erläutert Steck.

"Unser Sonntagstreff findet jeden dritten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr statt und ist eine Einladung für alle Generationen. Die Erwachsenen können sich unterhalten, während kleine Kinder in der Spielecke und große Kinder am Tischkicker spielen. An sonnigen Tagen wie heute beschäftigen wir uns gern draußen", so Steck weiter.

Seit 1,5 Jahren lebt der Stuttgarter mit seiner Frau in Brandenburg an der Havel "Das Projekt hat uns so sehr begeistert, dass wir die Entscheidung getroffen haben, von Stuttgart nach Brandenburg zu ziehen. Wir möchten mit den Menschen in Kontakt kommen und unsere Erfahrungen und Geschichten mit Jesus weitergeben."

Hoffnung, Halt und Kraft – das bedeutet Glaube für Matthias Steck, und genau das wünscht er sich für alle Menschen. "Wir freuen uns daher sehr, an jedem zweiten Sonntag im Monat unser ‚Experiment Gottesdienst’ anbieten zu können. Hier ist jeder Interessierte herzlich zu einem Gottesdienst in verständlicher Sprache bei einer Tasse Kaffee willkommen. Dieser Gottesdienst zeichnet sich des Weiteren dadurch aus, dass es eine Beteiligungsrunde gibt. Die Besucher können dann Fragen stellen, Meinungen äußern und auch Einwände geben", so Steck.

Doch auch innerhalb der Woche bietet der Begegnungstreff ein außergewöhnliches und abwechslungsreiches Angebot: Babymassage am Montag, Krabbelgruppe am Mittwoch und Kindertreff am Freitag bieten Familien mit Kindern jeden Alters ein Rundumpaket.

Alle Kurse finden im Vis-a-Vis in der Frankenstraße 44, gegenüber der St. Bernhard Kirche statt, welche aktuell Renovierungsarbeiten unterliegt. Dienstagmorgens findet ein zudem ein gemeinsames Morgengebet statt und an Sonntagen ohne Gottesdienst treffen sich am Abend die "Bibelentdecker" zum gemeinsam Lesen mit Austausch.

Interessierte sind jederzeit herzlich eingeladen teilzunehmen. Für die Teilnahme an der Babymassage und Krabbelgruppe wird vorab um eine telefonische Anmeldung unter 03381/3469756 bei Beate Richter gebeten.