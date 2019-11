Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel Das Kilo Kaffee für 70 Euro? Kaffeefreunde würden heute vermutlich kurz zusammenzucken und auf heiße Schokolade umsteigen. DDR-Bürger aber konnten hartnäckig sein, wenn es um das kleine bisschen Luxus ging.

Egal ob Kindergärtnerin (Durchschnittsverdienst 550 Mark) oder Meister in der Produktion (1.100 Mark). Glück hatte, wem westdeutsche Verwandte die Treue hielten. Beim Öffnen von West-Paketen kam das Gefühl von Weihnachtsbescherung auf – und meist Bohnenkaffee zum Vorschein. 25 Prozent des Bedarfs – so Expertenschätzungen – sollen auf diesem Wege gedeckt worden sein. Ein Weg, der in den 1970er Jahren eine noch größere Rolle spielte, als wegen Missernten die Kaffeepreise auf dem Weltmarkt explodierten. Zu teuer für die kleine DDR, die den "Kaffee-Mix" erfand, in dem Bohnenkaffee (51%) mit Getreidekörnern und Hülsenfrüchten gestreckt wurde (Schokoladentafeln erging es übrigens ähnlich). Vorteil. Das Achtel-Kilo war für 4 Mark zu haben. Nachteile: der Geschmack, und die Eiweißanteile, die durch Aufquellen Kaffeemaschinen in der Gastronomie lahmlegten. Das Volk honorierte die Mix-Idee mit dem Spotttitel "Erichs Krönung" und mit Kauf-Boykott. Der Mix verschwand aus den Regalen. Wurden diese mit "Mona" oder Mocca Fix" aufgefüllt, wurde fix zugegriffen und gekauft. Trotzdem die 125-Gramm-Packung mit 8,75 Mark zu Buche schlug. Zeitweise sollen DDR-Bürger für Kaffee genauso viel Geld im Jahr ausgegeben haben wie für Schuhe.

Um weiteren Kaffeekrisen zu entgehen, schmiedete die Staatsriege Pläne mit dem befreundeten Vietnam, half dort in den 1980er Jahren mit millionenschwerer Ausrüstung, die Kaffeeanbauflächen zu verzehnfachen, um fortan die halbe vietnamesische Kaffeeernte einstreichen zu können. Acht Jahre nach den Anpflanzungen sollte es soweit sein. Erstmals 1990…

Da war die DDR nur noch Erinnerung, spätestens mit der Wiedervereinigung. 29 Jahre ist das her, 30 Jahre der Fall der Mauer. Erinnerungen sind geblieben. Solche wie die Kaffee-Geschichten und -preise regen zum Schmunzeln und Wundern an, andere zum Ärgern oder Nachdenken, manches mahnt zur Genügsamkeit. BRAWO hat unter der Überschrift "Gesunde Ostalgie schadet nie!" aufgerufen, zwischen dem 03. Oktober und 09. November Erinnerungsstücke ans Licht zu holen.