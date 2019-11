Lesung in Borkwalder Kirche

red

Borkwalde Kinder ab neun Jahren und Erwachsene sind herzlich zu einer Lesung mit kreativkünstlerischem Workshop am kommenden Sonntag, 10. November, um 16.00 Uhr in die Borkwalder Kirche geladen.

Buchautorin Laura Hari wird ebenso, wie die Mitlesenden Drago Hari, Alma Rehberg und Nicolai Tegeler, aus dem Kinderbilderbuch der "Der Tag, an dem ein Delphin-Zebra-Schmetterling vom Papier verschwand" sowie aus dem noch unveröffentlichten Kinderbuch "Das Känguru Yoyo" (Band 1: "Auf der Suche nach dem Mond im Mondsee") lesen.

Sophia, ein zehn Jahre altes Mädchen, lässt einen Faden auf ein Blatt Papier fallen. Sie zeichnet die Umrisse nach, nimmt Farben und Pinsel – und plötzlich schwebt ein lebendiger Delphin-Zebra-Schmetterling vor ihrer Nase. Dinge, die Sophia zeichnet, werden wirklich. Bald reisen sie zu dritt durch abenteuerliche Bilderwelten, schwimmen in einem fliegenden Fluss, treffen den Mönch am Meer im Gemälde des Malers C. D. Friedrich, gehen auf die Suche nach den weichen Uhren von Salvador Dalí... Eine spannende Reise durch die Welten der Phantasie und Kunst beginnt.

In der Kirche Borkwalde wird ein kleiner Zeichen-Workshop die bunte, kreative und verzaubernde Veranstaltung ergänzen.